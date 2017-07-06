Türk çizgi roman tarihinin usta isimlerinden biri olan Galip Tekin'in hayatını kaybettiğini karikatürist Yılmaz Aslantürk duyurdu.

Yılmaz Aslantürk Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Türk çizgi roman tarihinin ustalarından Galip Tekin'i kaybettik. Çok üzgünüm." yazdı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf DOĞAN- Uzay KESMEN/'in haberine göre, Türk çizgi romanın usta ismi Galip Tekin (59) evinde ölü bulundu. Tekin'in kardeşi Nedret Tekin "Ağır şeker hastasıydı, sürekli ilaç kullanıyordu. Dün konuştuğumuzda beni yanına çağırmıştı" dedi.

Arnavutköy Boyalıköşk Sokak'ta stüdyo dairede yaşayan çizgi romancı Galip Tekin (59), önceki gün ablası Nedret Tekin ile konuşarak kendisini ziyarete gelmesini istedi. Nedret Tekin de dün (PERŞEMBE) öğle saatlerinde kardeşinin evine geldi. Bir süre kapıyı çalan Nedret Tekin daha sonra yanında bulunan anahtarla kapıyı açtı. Evin salonunda kardeşini yerde hareketsiz gören Tekin, hemen ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Galip Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Tekin'in evine savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri de geldi. Usta çizerin cesedinde yapılan incelemede şüpheli bir duruma rastlanmadı. Tekin'in kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran savcılık, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedin Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verdi.

"ŞEKER HASTALIĞI VARDI"

Olayın duyulmasının ardından Galip Tekin'in yakınları ve arkadaşları çizgi romancının evine akın etti. Tekin'in arkadaşlarının üzgün olduğu görüldü. Kardeşinin evinin önünden bir an olsun ayrılmayan Nedret Tekin "Kardeşim ağır şeker hastasıydı. Sürekli ilaç kullanıyordu. Tek başına bu evde yaşıyordu. Ben arada yanına gelip ev işlerine yardım ediyordum. En son dün konuştuk. Bana ‘yanıma gel' dedi. Eve girdiğimde kardeşim kanepenin yanında yere yığılmıştı. Cansız olarak yatıyordu" dedi.

KALP KRİZİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Galip Tekin'in karikatürist arkadaşı Kutlukhan Perker ise, "Kalp krizi olduğu değerlendiriliyor. Ama otopsi sonucuna göre kesin karar verilecek. Düşme gibi bir durum söz konusu değil. Zaten hastalığı vardı, şeker hastasıydı. Evinde hayatını kaybetti" diye konuştu.

GALİP TEKİN KİMDİR?

20 Nisan 1958 Konya doğumlu Galip Tekin, fantastik ve bilim kurgu üzerine çizgi romanlar hazırlıyordu. Gırgır dergisinde yetişmiş önemli çizerlerden biri olan Galip Tekin'in, Oğuz Aral döneminin Gırgır'ında, komik, fantastik ve absürt öyküler çizerek başladığı çizgi romanları, giderek daha çok bilim kurguya yaklaşmıştı. Bu dönemde LeMan'da Pı'ya Mektuplar en uzun soluklu eseri oldu. Hikayenin adı kız arkadaşı Pınar'dan gelmekteydi. Tekin, hikayelerine başlarken ilk karede kendi yer alır, hikayeyle ilgili kısa bilgiler verirdi. Bazen baş karakter kendisi olurdu. Hikayelerinde kara delikler, görülmeyen makineler, zamanda yolculuklar, boyutlar arası yolculuklar ve savaşlar yer aldı.

Bir dönem çizgi roman denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Galip Tekin, Gırgır'da Oğuz Aral döneminin bitmesinden sonra hemen hemen bütün mizah dergilerinde çalıştı. Çizerliğinin yanı sıra Taksim'in bir dönemki en popüler barı olan Kemancı'nın ortağı ve işletmecisi olan Galip Tekin, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Art of Animation (animasyon sanatı) derslerine giriyordu. En son Uykusuz ve Hortlak dergisinde çizen Tekin'in Alavarza, Delik, Son Neoplan ve Tursuntur adlı öyküleri bulunuyor. İstanbul Kanatlarımın Altında filminde kullanılan kanatların tasarımı da Tekin'e aitti.

HABERTÜRK'E KONUŞMUŞTU

Galip Tekin, 2016 yılında yeni çizgi roman dergisi Hortlak'ı çıkarttıklarında HABERTÜRK'E konuşmuştu. Tekin, "Çizgi roman dediğin şey alıp hemen bir hikayeyi çizmek değil. Sinemayı iyi bilmen lazım. Eğer işin ilerisine gidersen sosyoloji falan bilmen bilmek zorundasın iyi bir çizgi romancı olmak istiyorsan. Artık piyasada parmakla sayacağım kadar çizgi romancı kaldı. Ben Gırgır'da yetiştim mesela. Gırgır'da bir oda tamamen amatörlerle doluydu. Bunlar yetişlirler, dergiden biri ayrıldığı zaman onun yerine gelirlerdi. Keşke yine öyle gençler yetiştirebilecek bir ortam olabilse" demişti.

ÖLÜMÜ YASA BOĞDU

Galip Tekin'in ölümü sevenlerini ve çalışma arkadaşlarını da yasa boğdu. Ünlü isimler ve karikatüristler Tekin'in ölümüyle ilgili Twitter'dan üzüntülerini paylaştı. Onlardan bazıları şöyle:

-Selçuk Erdem‏: Çok çok üzgünüm, ustalarımızdan Galip Tekin'i kaybettik.

-Çağan Irmak: Hayal dünyamızın huzursuz prensi, tedirgin edici yanlarımızın, en insani korkularımızın çizeri büyük yaratıcı Galip Tekin. Saygıyla anıyorum

-Karikatürist Yılmaz Aslantürk: Türk çizgi roman tarihinin ustalarından Galip Tekin'i kaybettik. Çok üzgünüm.

-Karikatürist Erdil Yaşaroğlu: Canına yandığımın dünyasında Galip Abiyi de kaybettik. Çok üzgünüm.

-Karikatürist Nuri Çetin: Galip Tekin'i kaybetmişiz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.