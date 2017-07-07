Örümcek-Adam: Eve Dönüş
Vizyon Tarihi: 7 Temmuz 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Aile , Aksiyon , Fantastik , Macera
Süre: 133 Dak.
Yönetmen : Jon Watts
Oyuncular : Tom Holland (i) , Michael Keaton , Robert Downey Jr. , Marisa Tomei , Zendaya Coleman
Senaryo : Stan Lee , John Francis Daley , Jonathan Goldstein , Steve Ditko , Chris McKenna (i)
Yapımcı : Stan Lee , Kevin Feige
Mine (Mayın)
Vizyon Tarihi: 7 Temmuz 2017
Yapımı : 2016 - ABD , İtalya , İspanya
Tür : Gerilim
Süre: 106 Dak.
Yönetmen : Fabio Guaglione, Fabio Resinaro
Oyuncular : Armie Hammer , Annabelle Wallis , Tom Cullen , Geoff Bell , Juliet Aubrey
Senaryo : Fabio Guaglione , Fabio Resinaro
Yapımcı : Peter Safran , M.a. Faura
Diğer Adı : Mayın
The Bye Bye Man
Vizyon Tarihi: 7 Temmuz 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Gerilim , Korku
Süre: 96 Dak.
Yönetmen : Stacy Title
Oyuncular : Douglas Smith , Lucien Laviscount , Cressida Bonas , Doug Jones , Carrie-Anne Moss
Senaryo : Jonathan Penner
Yapımcı : Simon Horsman , Trevor Macy
3 Nesil
Vizyon Tarihi: 7 Temmuz 2017
Yapımı : 2015 - ABD
Tür : Dram , Komedi
Süre: 87 Dak.
Yönetmen : Gaby Dellal
Oyuncular : Naomi Watts , Elle Fanning , Susan Sarandon , Linda Emond , Tate Donovan
Senaryo : Nikole Beckwith , Gaby Dellal
Yapımcı : Dorothy Berwin , Leah Holzer
Diğer Adı : About Ray
Heliopolis (Keman Öğretmeni)
Vizyon Tarihi: 7 Temmuz 2017
Yapımı : 2015 - Brezilya
Tür : Dram
Süre: 102 Dak.
Yönetmen : Sérgio Machado
Oyuncular : Lázaro Ramos , Kaique Jesus Santos , Elzio Vieira , Sandra Corveloni , Fernanda De Freitas
Senaryo : Marcelo Gomes , Sérgio Machado
Yapımcı : Fabiano Gullane , Caio Gullane
Diğer Adı : The Violin Teacher, Heliopolis
Genco
Vizyon Tarihi: 7 Temmuz 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Dram , Fantastik
Süre: 80 Dak.
Yönetmen : Ali Kemal Çınar
Oyuncular : Ali Kemal Çınar , Salih Demir , İhsan Şakar , Teymûr Evdikê
Senaryo : Ali Kemal Çınar
Yapımcı : -
Doru
Vizyon Tarihi: 7 Temmuz 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Animasyon
Yönetmen : Can Soysal
Oyuncular : -
Seslendirenler : Ahmet Taşar , Ali Ekber Diribaş , Bensu Soral , Eser Yenenler , Esra Erol
Senaryo : Gökhan Temel
Yapımcı : Hakan Baş
Spark: Bir Uzay Macerası
Vizyon Tarihi: 7 Temmuz 2017
Yapımı : 2016 - ABD
Tür : Animasyon , Komedi , Macera
Süre: 91 Dak.
Yönetmen : Aaron Woodley
Oyuncular : -
Seslendirenler : Ziya Kürküt , Hümay Güldağ , Atilla Şendil , Mazlum Kiper , Selçuk Kıpçak
Senaryo : Aaron Woodley , Robert Reece
Yapımcı : -