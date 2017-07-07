BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
haber,kaynak, etkinlik, konu, yazı vb.
LİSTELE
PAYLAŞ
Haber/makale'yi paylaşmak için aşağıdaki sosyal hesaplardan birini kullabilirsiniz!
Kültür-Sanat

Haftanın filmleri

Bu hafta sekiz yeni film gösterime girdi. İşte gösterime giren filmler...

07 Temmuz 2017 Cuma, 10:19:09

Örümcek-Adam: Eve Dönüş

Vizyon Tarihi: 7 Temmuz 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Aile , Aksiyon , Fantastik , Macera
Süre: 133 Dak.
Yönetmen : Jon Watts
Oyuncular : Tom Holland (i) , Michael Keaton , Robert Downey Jr. , Marisa Tomei , Zendaya Coleman
Senaryo : Stan Lee , John Francis Daley , Jonathan Goldstein , Steve Ditko , Chris McKenna (i)
Yapımcı : Stan Lee , Kevin Feige

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ - FRAGMAN
Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmindeki olayların ardından genç Peter Parker (Tom Holland), Tony Stark'ın (Robert Downey Jr.) gözetimi altında hem Avengers ekibinin bir üyesi olmaya, hem de lise öğrenimini sürdürmeye çalışmaktadır. Süper yeteneklerini sıradan bir lise öğrencisi bedeninde hazmetmeye çalışan Parker, bir anda ortaya çıkan kötü kalpli Adrian Toomes yani Vulture'ı (Michael Keaton) durdurmaya çalışırken büyük felaketlerin kıyısından dönülür. Henüz Tony Stark'ın tamamen güvenini kazanamamış Peter Parker, süper kahraman olmanın gerçekten ne olduğunu anlamaya başladığında Vulture ile tekrar karşılaşacaktır.

 

Mine (Mayın)

Vizyon Tarihi: 7 Temmuz 2017
Yapımı : 2016 - ABD , İtalya , İspanya
Tür : Gerilim
Süre: 106 Dak.
Yönetmen : Fabio Guaglione, Fabio Resinaro
Oyuncular : Armie Hammer , Annabelle Wallis , Tom Cullen , Geoff Bell , Juliet Aubrey
Senaryo : Fabio Guaglione , Fabio Resinaro
Yapımcı : Peter Safran , M.a. Faura
Diğer Adı : Mayın

MİNE - FRAGMAN
Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin Kuzey Afrika'daki bir biriminde keskin nişancı olan Mike Stevens (Armie Hammer), başarısız olunan bir suikast girişiminin ardından arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçarken milyonlarca kara mayınıyla kaplı bir bölgeye girer. Arkadaşı dikkatsizliği sonucu ölürken Mike da bir mayına bastığını son anda farkeder. Ayağını kaldırması halinde havaya uçacaktır ve kendisine destek verebilecek en yakın birliğin gelmesine 52 saat vardır. Mike tüm yeteneklerini, fiziksel ve zihinsel dayanıklılığını ortaya koymak, çölün zorlu koşullarında ayakta kalmak zorundadır.

The Bye Bye Man

Vizyon Tarihi: 7 Temmuz 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Gerilim , Korku
Süre: 96 Dak.
Yönetmen : Stacy Title
Oyuncular : Douglas Smith , Lucien Laviscount , Cressida Bonas , Doug Jones , Carrie-Anne Moss
Senaryo : Jonathan Penner
Yapımcı : Simon Horsman , Trevor Macy

THE BYE BYE MAN - FRAGMAN
Üç üniversite arkadaşı, kampüs dışında eski bir eve taşınırlar. Ancak burada "The Bye Bye Man" adında güçlü bir varlığı istemeden açığa çıkarırlar. Bu adamın adını öğrenen herkes, gücünün etkisi altına girerek akıl almaz vahşilikte cinayetler gerçekleştirmektedir. Gençler "The Bye Bye Man"in şerrinden korunabilmek için onu olabildiğince az akıllarına getirip bu sırrı herkesten saklamak ve birbirlerini kollamak zorunda kalacaklardır.

3 Nesil

Vizyon Tarihi: 7 Temmuz 2017
Yapımı : 2015 - ABD
Tür : Dram , Komedi
Süre: 87 Dak.
Yönetmen : Gaby Dellal
Oyuncular : Naomi Watts , Elle Fanning , Susan Sarandon , Linda Emond , Tate Donovan
Senaryo : Nikole Beckwith , Gaby Dellal
Yapımcı : Dorothy Berwin , Leah Holzer
Diğer Adı : About Ray

3 NESİL - FRAGMAN
Aynı ailenin 3 kuşaktan kadın üyeleri, ergenlik dönemindeki Ray (Elle Fanning), annesi Maggie (Naomi Watts) ve lezbiyen büyükannesi Dolly (Susan Sarandon) aynı evde hayatlarını sürdürmektedir. Ray bir yandan büyüme sancıları çekerken, diğer yandan da kendini tanımaya başlamış, gerçekte bir kadın gibi hissetmediğini fark etmiştir. Cinsiyet değiştirme ameliyatı için ise annesinin ayrı olduğu ve yıllardır görmediği babası Craig'in (Tate Donovan) yasal onayı gerekmektedir. Bütün bu süreç, tüm ailenin kendileriyle ilgili yeni keşiflerde bulunacakları, ama aile bağlarının her şeyden değerli olduğunu tekrar anlayacakları bir süreç olacaktır.

 

Heliopolis (Keman Öğretmeni)

Vizyon Tarihi: 7 Temmuz 2017
Yapımı : 2015 - Brezilya
Tür : Dram
Süre: 102 Dak.
Yönetmen : Sérgio Machado
Oyuncular : Lázaro Ramos , Kaique Jesus Santos , Elzio Vieira , Sandra Corveloni , Fernanda De Freitas
Senaryo : Marcelo Gomes , Sérgio Machado
Yapımcı : Fabiano Gullane , Caio Gullane
Diğer Adı : The Violin Teacher, Heliopolis

KEMAN ÖĞRETMENİ - FRAGMAN
Yetenekli kemancı Laerte (Lázaro Ramos), São Paulo Senfoni Orkestrası (OSESP) için katıldığı seçmeleri geçemedikten sonra mecburen şehrin kenar mahallelerinden Heliópolis'te bir lisede müzik öğretmeni olarak çalışmaya başlar. Çocukların durumu pek parlak değildir, ama içlerinden bir tanesinin, Samuel'in (Kaique de Jesus) yeteneği hemen dikkat çekmektedir. Ancak çocuğun başı, yörenin mafyasıyla derttedir, yine de Laerte, müziğin çocukların hayatına bir anlam katabilmesi adına daha çok mücadele etmesi gerektiğini görür.

Genco

Vizyon Tarihi: 7 Temmuz 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Dram , Fantastik
Süre: 80 Dak.
Yönetmen : Ali Kemal Çınar
Oyuncular : Ali Kemal Çınar , Salih Demir , İhsan Şakar , Teymûr Evdikê
Senaryo : Ali Kemal Çınar
Yapımcı : -

GÊNCO - FRAGMAN
Küçükken kendisine verilen süper güçlerle etrafındaki insanlara yardımcı olmaya çalışan Ali Kemal (Ali Kemal Çınar), güçleri sınırlı olduğundan bazen zor durumda kalmaktadır. Arkadaşlarıyla bir vejeteryen kafe işleten, süper kahraman olarak Gênco adını kullanan, maske ile pelerin giyen Ali Kemal'e bir gün Salih uğrar. Gênco zamanında Salih'e yardım etmiştir ve şimdi de kız kardeşine yardım etmesi gerekmektedir. Bu iş Gênco'nun boyunu aşar, ancak Salih işin peşini bırakmaz ve Gênco'nun yeteneklerini daha iyi kullanabilmesi için çalışmalara başlarlar.

Doru

Vizyon Tarihi: 7 Temmuz 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Animasyon
Yönetmen : Can Soysal
Oyuncular : -
Seslendirenler : Ahmet Taşar , Ali Ekber Diribaş , Bensu Soral , Eser Yenenler , Esra Erol
Senaryo : Gökhan Temel
Yapımcı : Hakan Baş

DORU - FRAGMAN
Genç bir tay olan Doru, eski bir yarış atı olan Çenebaz'ın anlattıklarından babasının da bir paçalı at olduğunıu öğrenir. Bunun üzerine hemen yollara düşer. Yanında arkadaşı Karatay da vardır. İkili, yarışlara katılmaya kadar uzanacak bu yolda birçok macerayla karşılaşır.

Spark: Bir Uzay Macerası

Vizyon Tarihi: 7 Temmuz 2017
Yapımı : 2016 - ABD
Tür : Animasyon , Komedi , Macera
Süre: 91 Dak.
Yönetmen : Aaron Woodley
Oyuncular : -
Seslendirenler : Ziya Kürküt , Hümay Güldağ , Atilla Şendil , Mazlum Kiper , Selçuk Kıpçak
Senaryo : Aaron Woodley , Robert Reece
Yapımcı : -

SPARK: BİR UZAY MACERASI - FRAGMAN
Bana gezegeninde mutlu ve refah içindeki günler geride kalmış, kralın kardeşi Zhong gezegenini parçalara ayırarak karanlığı getirmiş, ülkeyi zalimce yönetmeye başlamıştır. 13 yıl boyunca süren bu kötü günlere son verip yeniden mutlu zamanları getirmek ise genç maymun Spark'a düşer. Spark, arkadaşları tilki Vix ve domuz Chunk ile birlikte, Zhong'un korkutucu uzay canavarı Kraken'ı yakalayıp kendi amaçları için kullanmasına engel olmaya çalışacaklardır.

YORUM YAP 0
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ
2000
2000