Onur Saylak'ın filmi ‘Daha’ ödülle dönebilir!

Bu gece 2003’te Ferzan Özpetek’in “Karşı Pencere”sinden bu yana yaşadığımız Kristal Küre açlığı dinecek mi? Ana yarışmada “Daha”, Batının Doğusu yarışmasında “Mavi Sessizlik” ve “Taş” ödüle ulaşabilir mi? 52. Karlovy Vary Film Festivali’nin ödülleri bu gece sahiplerini buluyor.

Kerem Akça'nın Gazete Habertürk'te yer alan haberine göre, geçen sene Karlovy Vary’deki ödül hasretimiz, “Babamın Kanatları”nın ağırlığını hissettirmesine karşın dinmemişti. Bu yıl da Onur Saylak’ın illegal göçmen kaçakçılığını melankolik bir dille anlatan ilk uzun filmi “Daha”, ana yarışmadaki en iyi 4 film arasında. Hindistan’dan “Ralang Road”, Çekya’dan “Little Crusader” ve Slovakya’dan “The Line” arasındaki dağılımda onun payına da bir ödül düşebilir. İlk filmlerin öne çıktığı yarışmada daha ziyade erkek dünyası ağırlıklı filmler seyrettik.

Kadın oyuncular arasında Céline Sallette (Corporate) önde. Erkek oyuncuda Brandon Polansky (Keep the Change), Karel Roden (Little Crusader) ve Ahmet Mümtaz Taylan (Daha) ağır basıyor. Jüride Russudan Glurjidze ve Ciro Guerra’nın olması hiptonik, şiirsel ve egzotik özellikler taşıyan “Little Crusader”ın şansını artırıyor ama “Daha” da bir ödül alabilir. Hem Onur Saylak hem de Tuba Büyüküstün mutlu dönebilir.

Batının Doğusu yarışmasında ise fast food kültürünü interaktif bir yapıyla zekice taşlayan rengârenk “The End of the Chain”, Eston sinemasının yükselişine dikkat çekiyor. Bülent Öztürk’ün “Mavi Sessizlik”i de 12 filmlik toplamda öne çıkan 2-3 film arasında. Belli bir tutarlılığı, dili var. Meselesine kattığı kurgu ve ses vizyonuyla dikkat çekiyor. Orhan Eskiköy’ün “Taş”ını sollayacaktır. Ama nereye kadar gelir bilinmez.