İstanbul Arnavutköy’deki evinde hayatını kaybeden ünlü karikatürist Galip Tekin, Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Akıncan Abadan'ın Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, karikatürist Tekin için Teşvikiye Camii’nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Tekin’in annesi Yüksel, ablası Nedret Tekin ile yakınları, sanatçı Suzan Kardeş, karikatürist Hasan Kaçan, Erdil Yaşaroğlu, Suat Özkan’ın yanı sıra karikatür dünyasından çok sayıda isimle Boğaziçi Üniversitesi’nde ders verdiği öğrencileri katıldı. Taziyeleri Galip Tekin’in annesi Yüksel ile ablası Nedret Tekin kabul etti.

Ayakta durmakta güçlük çeken anne Tekin, sık sık tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Tekin’in tabutunun yanına, usta karikatürist Oğuz Aral’ın “Nereye kayboldu bu Galip? Makinalar beklemez!” yazılı maketi bırakıldı. Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasından sonra Galip Tekin’in tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Tekin’in cenaze namazında Boğaziçi Üniversitesi’nde ders verdiği kız öğrencileri de saf tuttu. Karikatürist Suat Özkan, “Ustamızı, abimizi, arkadaşımızı kaybettik. Bütün mizah camiasının başı sağ olsun. Ailesine sabırlar diliyoruz” dedi. Tekin, cenaze namazının ardından Gürpınar Mezarlığı’nda toprağa verildi.