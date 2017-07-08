Beylikdüzü'nde müzik dolu gece: "Vadideki Tango"!

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen ‘Klasik Müzik Günleri’ kapsamında dün gece ‘Vadideki Tango’ konseri verildi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Beylikdüzü’nde ikamet eden vatandaşların yanı sıra çevre ilçelerden de izleyicilerin katıldığı konser büyük beğeni topladı. Yaşam Vadisi’nde gerçekleşen konsere Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Hıncal Uluç, KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş da katıldı.

Birbirinden güzel eserleri alanı dolduran kalabalık için icra eden, Türkiye’nin önemli çello topluluklarından biri olan Cellistanbul, piyanist Orçun Orçunsel ve solist olarak Bandeneon’da Tolga Salman vatandaşlara müzik dolu bir gece yaşattı.