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KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (8 Temmuz 2017)

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 10:47:26

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (8 Temmuz 2017)
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    24. İstanbul Caz Festivali şehrin dört bir yanında devam ediyor. V24. İstanbul Caz Festivali şehrin dört bir yanında devam ediyor. Vitrin kapsamında gerçekleşecek son konserlerden Caz Matine’de, Yürüyen Merdiven feat. Tolga Bilgin & Kristian Lind ile Geeva Flava Salon’da sahne alacak kapsamında gerçekleşecek son konserlerden Caz Matine’de, Yürüyen Merdiven feat. Tolga Bilgin & Kristian Lind ile Geeva Flava Salon’da sahne alacak.

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (8 Temmuz 2017)
    2 | 20

    Paco de Lucia anısına ‘Beyond The Memory’ konseri 21.30’da Zorlu PSM Ana Tiyatro sahnesinde... İstanbul Caz Festivali kapsamında gerçekleşecek konserde sanatçının kariyerinin çeşitli evrelerinde birlikte çalıştığı Jorge Pardo, Carles Benavent, Jose Maria Bandera, Nino Josele, Piraña gibi yıldız müzisyenlere vokaliyle David de Jacoba eşlik edecek.

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (8 Temmuz 2017)
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    İstanbul Caz Festivali kapsamında çocuklara yönelik düzenlenecek Çocukça Bir Gün etkinliği 15.00’te Sakıp Sabancı Müzesi the Seed’de gerçekleşecek. Etkinlikte atölye çalışmalarının yanı sıra klarnet virtüözü Oran Etkin ‘Timbalooloo’, piyanist Hakan Başar Trio, Barış İçin Müzik Üflemeliler Topluluğu konserleri gerçekleşecek.

  • 4 Bu hafta ne yapsak? (8 Temmuz 2017)
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    Pop müziğin sevilen ismi Tarkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi konserlerine devam ediyor. Tarkan, yeni albümünden şarkılarla 8, 9 ve 10 Temmuz tarihlerinde sahnede olacak.

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  • 5 Bu hafta ne yapsak? (8 Temmuz 2017)
    5 | 20

    Nilüfer, sevilen şarkılarıyla 21.00 itibarıyla Marina Arena’da hayranlarının karşısına çıkacak.

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