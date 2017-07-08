Bu hafta ne yapsak? (8 Temmuz 2017)

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24. İstanbul Caz Festivali şehrin dört bir yanında devam ediyor. V24. İstanbul Caz Festivali şehrin dört bir yanında devam ediyor. Vitrin kapsamında gerçekleşecek son konserlerden Caz Matine’de, Yürüyen Merdiven feat. Tolga Bilgin & Kristian Lind ile Geeva Flava Salon’da sahne alacak kapsamında gerçekleşecek son konserlerden Caz Matine’de, Yürüyen Merdiven feat. Tolga Bilgin & Kristian Lind ile Geeva Flava Salon’da sahne alacak.