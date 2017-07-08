Bu hafta ne yapsak? (8 Temmuz 2017)

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 10:47:26 | Güncelleme: 12:43:58
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24. İstanbul Caz Festivali şehrin dört bir yanında devam ediyor. V24. İstanbul Caz Festivali şehrin dört bir yanında devam ediyor. Vitrin kapsamında gerçekleşecek son konserlerden Caz Matine’de, Yürüyen Merdiven feat. Tolga Bilgin & Kristian Lind ile Geeva Flava Salon’da sahne alacak kapsamında gerçekleşecek son konserlerden Caz Matine’de, Yürüyen Merdiven feat. Tolga Bilgin & Kristian Lind ile Geeva Flava Salon’da sahne alacak.
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Paco de Lucia anısına ‘Beyond The Memory’ konseri 21.30’da Zorlu PSM Ana Tiyatro sahnesinde... İstanbul Caz Festivali kapsamında gerçekleşecek konserde sanatçının kariyerinin çeşitli evrelerinde birlikte çalıştığı Jorge Pardo, Carles Benavent, Jose Maria Bandera, Nino Josele, Piraña gibi yıldız müzisyenlere vokaliyle David de Jacoba eşlik edecek.
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İstanbul Caz Festivali kapsamında çocuklara yönelik düzenlenecek Çocukça Bir Gün etkinliği 15.00’te Sakıp Sabancı Müzesi the Seed’de gerçekleşecek. Etkinlikte atölye çalışmalarının yanı sıra klarnet virtüözü Oran Etkin ‘Timbalooloo’, piyanist Hakan Başar Trio, Barış İçin Müzik Üflemeliler Topluluğu konserleri gerçekleşecek.
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Pop müziğin sevilen ismi Tarkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi konserlerine devam ediyor. Tarkan, yeni albümünden şarkılarla 8, 9 ve 10 Temmuz tarihlerinde sahnede olacak.
Taksim Trio konseri, 24. İstanbul Caz Festivali kapsamında 19.30’da Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde...
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Babylon x Bomontiada Avlu’da akşam Ediz Hafızoğlu ile başlayıp Nusaibin ile devam edecek...
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Gökhan Türkmen konseri 22.00’de Sanat Performance Açıkhava Sahnesi’nde.
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IF Performance Hall Ataşehir sahnesinin 22.00 itibarıyla konuğu İstanbul Arabesque Project olacak. Sahne sonrasında Velvet’in.
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Eda Baba konseri 23.00’te BKM Mutfak Sahne’de...
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Mehmet Erdem 22.30 itibarıyla KadıköySahne’de bir konser verecek.
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Usta sanatçı Selami Şahin ve Gülşen bu gece Winner İncek sahnesinde birlikte söyleyecek.
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Ogün Sanlısoy konseri 22.00’den sonra 6:45 KK Ankara sahnesinde...
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Yaşar, sevilen şarkılarıyla 20.00’de Armada AVM’de olacak.
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Copacabana Beach Altınkum Çeşme sahnesi 14.00 itibarıyla Fullmoon & XII (Erythrai) Festivali’ni ağırlayacak. Canlı heykel gösterileri, pandomim şovları gibi etkinliklerin yanı sıra Lara Di Lara, Islandman,Cihangir Çınar, Cem İnce ve Alma Negra da sahnede olacak.
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Büyüleyici sesiyle Buika, 22.00 itibarıyla Arif Nihat Asya Açık Hava Tiyatrosu sahnesinde dinleyici karşısında olacak.
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Necati ve Saykolar, 22.00 itibarıyla Jolly Joker Antalya’da...
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Sertab Erener, Sertab’ın Oda Müziği isimli projesiyle hayranlarının karşısında... Konser saat 21.00’de Bodrum Antik Tiyatro’da.