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KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (9 Temmuz 2017)

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 11:01:02

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (9 Temmuz 2017)
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    İstanbul Caz Festivali’nin kaçırılmayacak etkinliklerinden biri Vodafone Freezone desteğiyle Parklarda Caz. Saat 16.00 itibarıyla Fenerbahçe Khalkedon’da gerçekleşecek. Deniz Özçelik Quintet, Gagarin Jazz Band, Bidar Kalender, İpek Göztepe Quintet, İstemeden Oldu!, Mastretta sahnede olacak. Etkinlik konserlerden sonra 21.30’da açık hava sinemasında Searching for Sugarman gösterimiyle devam edecek.

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (9 Temmuz 2017)
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    Kuşadası Gençlik Festivali’nin son gününde sahne Selda Bağcan & Boom Pam, Mabel Matiz, Ceylan Ertem, Yeni Türkü, Kurtalan Ekspres, Luxus ve Nadas’ın...

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