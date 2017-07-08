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KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (11 Temmuz 2017)

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 11:04:14

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (11 Temmuz 2017)
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    İstanbul Caz Festivali kapsamında TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, usta basçı Christian McBride, kendi gruplarıyla olduğu kadar yaratıcı işbirlikleriyle de tanınan ABD’li caz saksofoncusu Joshua Redman ve büyüleyici vokaliyle piyanist Kandace Springs ile buluşuyor. Konser 21.00’de Zorlu PSM Ana Tiyatro sahnesinde. 

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (11 Temmuz 2017)
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    Kibariye konseri 21.00’de ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu sahnesinde. 

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (11 Temmuz 2017)
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    Flört ve Başıbozuk grupları 20.00’de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu sahnesini paylaşacak.

  • 4 Bu hafta ne yapsak? (11 Temmuz 2017)
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    Sertab Erener, projesi, Sertab’ın Oda Müziği ile 21.00’de Ayvalık Amfitiyatro’da bir konser verecek.

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