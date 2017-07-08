Bu hafta ne yapsak? (11 Temmuz 2017)

İstanbul Caz Festivali kapsamında TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, usta basçı Christian McBride, kendi gruplarıyla olduğu kadar yaratıcı işbirlikleriyle de tanınan ABD’li caz saksofoncusu Joshua Redman ve büyüleyici vokaliyle piyanist Kandace Springs ile buluşuyor. Konser 21.00’de Zorlu PSM Ana Tiyatro sahnesinde.
Kibariye konseri 21.00’de ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu sahnesinde.
Flört ve Başıbozuk grupları 20.00’de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu sahnesini paylaşacak.
Sertab Erener, projesi, Sertab’ın Oda Müziği ile 21.00’de Ayvalık Amfitiyatro’da bir konser verecek.