Bu hafta ne yapsak? (11 Temmuz 2017)

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İstanbul Caz Festivali kapsamında TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, usta basçı Christian McBride, kendi gruplarıyla olduğu kadar yaratıcı işbirlikleriyle de tanınan ABD’li caz saksofoncusu Joshua Redman ve büyüleyici vokaliyle piyanist Kandace Springs ile buluşuyor. Konser 21.00’de Zorlu PSM Ana Tiyatro sahnesinde.