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KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (10 Temmuz 2017)

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 12:07:40

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (10 Temmuz 2017)
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    Blue Note’un yeni keşfi piyanist, büyüleyici vokaliyle Kandace Springs, ardından soul, caz ve popu birleştiren eğlenceli şarkılarıyla Christian McBride’s New Jawn, Sultan Park-Swissôtel The Bosphorus’ta sahnede olacak

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (10 Temmuz 2017)
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    Fareler ve İnsanlar, yalnızlıklarında kaybolmuş bu insanların arasında var olmaya çalışan George ve Lennie’nin hikâyesi... Tüm umutlarını yitirmiş insanların arasında en büyük şansları dostlukları ve hayalleridir; bu hayaller, çiftlikteki diğer insanları da bir girdap gibi yavaş yavaş içine çekecektir. Oyun, 10 Temmuz akşamı İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu, 11 Temmuz akşamı İzmir Bornova Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu ve 12 Temmuz akşamı Ayvalık Amfi Tiyatro’sunda izlenebilir.

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