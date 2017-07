Ece Ulusum HT Cumartesi'de Kandace Springs ile röportaj yaptı.

Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Roberta Flack ve Norah Jones gibi isimlerden etkilendiğini sık sık söyleyen 27 yaşındaki şarkıcı, söz yazarı ve piyanist Kandace Spings ilk kez Türkiye’ye geliyor. Geçen yıl çıkardığı Soul Eyes albümü müzik otoritelerince tam not almış, müzikseverlerin dikkatini çekmişti. Onu özel kılansa sadece caz türüne bağlı kalmayıp kendine has karışımlar yapması. İstanbul’daki konserlerinde de böyle ‘büyülü’ bir karışımla karşımızda olacağını söylüyor zaten... Şarkıcı 24. İstanbul Festivali kapsamında 10 Temmuz’da McBride öncesi Sultan Park’ta, 11 Temmuz’daysa Zorlu PSM sahnesinde olacak. Üstelik bu konserler festivalin direktörü Pelin Opcin’in önerdikleri arasında, aklınızda bulunsun!



Gelmeden önce Kandace Springs sorularımızı yanıtladı...



İstanbul’daki konserileriniz heyecanla bekleniyor. Neler olacak?



Caz, soul ve hatta klasik müzikli özel bir karışıma hazır olun! Gelecek albümümden de birkaç şarkı duyabilirsiniz! Gerçi albüm çalışmalarına turne sırasında ara verdim.



Festival direktörü sizin konserinizi favorileri arasında gösterdi. Onca isim arasında favori olmak nasıl bir his?



Bunu duyduğuma çok heyecanlandım ve gururlandım. İstanbul’da olmak, kültürünü ve insanları görmek için için sabırsızlanıyorum. Keşfetmem gerek!



Bir sanatçı “Dünyada müzikten çok sözlere önem veriliyor” demişti. Siz söz yazarısınız da, aradaki dengeyi nasıl yorumlarsınız?



Bense daha çok akor ve melodiyle ilgileniyorum. Kimi zaman harika bir söz bile olsa melodi daha öncelikli olabiliyor. Ama şarkı sözleriyle bütünleşmesi çok önemli.



Sahnedeyken kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Hiçbir şey daha iyi hissettiremez! Müziğim aracılığıyla insanlarla bağlantı kurmak, onlara hissettirdiklerimi, yüzlerinde görmek harika. Bunları görmek her şeye değer. Sabah erken uçuşları ve yaşadığım berbat jetlag bile sahneye çıktığımda geçip gidiyor.



Siz nasıl bir dinleyicisiniz?

Müzik dinleme ritüeliniz nasıldır? Çoğu insan albümlerin kartonetini okumuyor bile, siz nelere dikkat edersiniz? Çoğunlukla erken dönem cazsoul sanatçılarını dinlerim. Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Nina Simone. Yeni dönem favorimse Sade, Norah Jones ve Diana Krall. CD’den dinlemeyi seviyorum ama plakları da seviyorum. Plak sesi başka hiçbir şeyde yok. Oradaki fotoğraflar da ayrı güzel.



Spotify, Apple müzik gibi platformlarla aranız nasıl?

Rolling Stone’da bu gibi platformlardaki listelerin yeni müzik akımı belirleyicisi olduğu yazılıp çiziliyor... Stream’lar işleri canlandırdı. Olabildiğince daha fazla insana ulaşmayı, dünyaya müzik yayınlamayı sağlıyor. Listelerden de çok memnunum. İnsanlar için büyük kolaylık. Ancak albüm satışlarını ve ritüellerini kaybetme fikrini kaybetmekten nefret ediyorum. Umarım asla bu kültür ortadan kaybolmaz.



“Dünyayı sanat kurtaracak” diyoruz. Kendi alanınızdan baktığınızda sanatın insanlara nasıl iyi gelebileceğini düşünüyorsunuz?

Müzik, her zaman kültürleri bir araya getirdi. Bir şarkının söylendiği dilden bağımsız olarak insanları nasıl etkileyebildiği konusunda çok büyüleyici bir yanı var. Herkes 1 dakika durup müzik dinlerse bir şekilde dünyayı iyileştirebilir.



Turnedesiniz, turne seyahatleri sırasında neler oluyor?

İnanılmaz! Geçen sene Londra, The Royal Albert Hall’da ve Çin Seddi’ndeydim! Ayrıca Paris, Tokyo, Milano, Porto Riko, Montreal ve tabii ABD’nin dört bir yanına gittim. Bazen bu tür seyahatler insanın modunu düşürebiliyor, yoruyor. Bu güzel yerleri görmek ve insanlarla iletişim kurmak inanılmaz. Müziğim dünyaya ulaştığı için müteşekkirim.

Eklemek istedikleriniz...

Sadece İstanbul’a bir sürü ruh getireceğimi eklemek isterim! Şovlarımda eğlenmeyi çok seviyorum, bu yüzden yüksek sese hazırlanın ve benimle birlikte şarkı söyleyip aptal şakalarıma gülün! Orada kızarmış tavuk yiyebilir miyim? Yerel yemekleri denemek için sabırsızlanıyorum.