Sonunda Game of Thrones’un 7. sezonunu izleyebileceğiz. Hem de ABD ile aynı anda 17 Temmuz’da Digiturk’te. Aklımızda onlarca soru var, Khaleesi ile Jon Snow karşılaşacak mı yoksa aralarında kan bağı mı var? Sayılı gün kala konuya daha fazla hâkim olmak isteyenler ya da sabırsızlar için Game of Thrones’un oyuncuları HT Pazar’a dizi hakkında bilgiler ve çekimlerde neler olduğunu anlattı. Anlaşılan işler biraz kızışacak... HT Pazar'dan Ece Ulusum ile Mete Aker'in haberi...

Isaac Hempstead Wright (Bran Stark)



‘SURUN DİBİNDE BRAN VE MEERA VAR’

Bran’ı bu sezon başında nerede bulacağız?

Bran biraz zor durumda. Yoldaşı Hodor’u kaybetti. Bran’la çok derin bir bağı olan ve onu koruyan ulu kurdunu kaybetmişiz. Geçen sefer gelip onu kurtaran Benjen Stark onu terk etmiş. Yani şu anda surun dibinde sadece o ve Meera var.



Ona hâlâ Bran diyebilir miyiz?

Üç Gözlü Kuzgun olma sorumluluğu var. O artık Bran Stark değil. Jon Snow hakkında bilgisi var, kötülüklerin kökeni hakkında bilgisi var, ki bu da onları yenmeleri konusunda işe yarayabilir.

Bir çocuk olarak başlayıp şimdi neredeyse insan bile olmayan bir karakteri oynamak nasıl bir şey?

Onu nasıl oynayacağınıza karar vermek biraz zor şey. Duygusuz, ruhsuz ve biraz da gizemli bir aurası olması gerektiği belliydi ama onun boş ve monoton olmasını istemedik.

Emilia Clarke (Khaleesi)







‘BELFAST’TA DAHA FAZLA VAKİT GEÇİRECEĞİM’

Game of Thrones’la çok ünlü oldunuz.

Aslında tanınmakta beceriksizim, insanlar bana seslendiklerinde hâlâ “Aman Tanrım! Merhaba, kusura bakmayın!” diyorum. Eskiden peruksuz tanımıyorlardı bile.



Çekimler nasıldı?

Normalde olduğundan daha yoğun. Üstelik daha az bölüm olmasına rağmen. Set arkasını görmeliydiniz; telaş! Ama detaylar kaçmasın diye her şeyin üstünden geçiyorduk. Zorluklara uyum sağlıyorduk. Bir de dizinin setinde erkek kadın ayrımı vardı. Makyaj ve saçtan dolayı erkekler hep bizden daha sönük kaldı.



Khaleesi’nin hikâyesi nasıl başlıyor? Neler olacak?

Kendine mutlaka bir çıkış yolu bulacak ama bunun nasıl olacağını size söylemem doğru olmaz değil mi? Spoiler! Geçtiğimiz yıllarda aslında neler olduğunu sonunda anlayacak.



Başka detay?

İzlemeyenler için kritik bir detay ama şöyle diyebilirim, genelde Belfast’ta fazla zaman geçirmem ancak bu sezon biraz daha zaman geçireceğim. Çok ilginç bir sezon; bağlanan sonlar, tatmin edici sürpriz noktalar, “Aman Tanrım, bunu unutmuştum!” diyeceğiniz anlar... Söylentiler aydınlığa kavuşacak.

Aidan Gillen (Baelish)









‘OLAYI İNSANLARI ZORLAMAK’

Baelish nerede olacak?

Serçeparmak’ı ilk gördüğümüz yer, neredeyse 6. sezonun sonunda gördüğümüzle aynı. Gölgelerin içinde... Ben de tam olarak aynı yerde, aynı açıyla dursa iyi olur diye düşündüm. Bıraktığımızda onun ne yaptığını düşünüyorduk. Şimdi de “Ne yapıyor acaba?” diyerek başlıyoruz. Belli ki şu anda Jon’ın komutasında olan Winterfell’deki güç yapısına bazı müdahaleleri var. 6. sezon boyunca, hatta belki 5. sezonun sonundan itibaren Serçeparmak’ın, Sansa’nın içine şüphe tohumları ekmesini izledik. Erkek kardeşinin liderliğinin geçerliliğiyle ilgili şüpheler. Biyolojik olarak ne kadar kardeşi sayılır? Serçeparmak’ın olayı bu, insanları zorlamak.



Hayranlar sizi görünce tepki gösteriyor mu?

Çok değil. Geçen gün Manchester’da bir trende 12 kadar öğrenci bana çok sıcak davrandı mesela. “Serçeparmak!” diye seslendiler. Sanki en sevdikleri amcaları elinde şekerlerle trenden iniyor gibiydi. Bence şunu göstermek önemli, yaptığı şeyler bu karakterin yanına kâr kalıyor çünkü karşısındakiler onu güvenilir ya da çekici buluyor.

Liam Cunningham (Sir Davos Seaworth)



‘BU SEZON DAHA ÇOK ESPRİ OLACAK’

7. sezonun başında Sir Davos’u nerede buluyoruz?

Onu 6. sezonun sonunda Melisandre kovulup Jon Snow neredeyse kazara yeni patron olduğunda bırakmıştık. Şimdi, Melisandre kovulduktan sonra sanırım Jon bu adamda farklı bir şeyler olduğunu fark etti. İlginç olanı, Jon Kuzey’deki Kral olsa bile, Davos’u sağ kolu gibi bir şey olarak tayin etmedi.



Davos nasıl değişti?

Sanırım bu sezonun en büyük farkı, Stannis asık suratlı bir liderken Jon’un dürüst ve genç biri olması. Yani bu yıl daha fazla espriler olacak demek. Ama aynı zamanda işler ciddiye biniyor. Westeros muhtemelen yok olacak.



7. sezon çekimleri önceki sezonlara göre nasıldı?

7 bölüm çekmek için normalde 10 bölümlük süre harcadık. Ortaya daha sinematik bir şey çıktı. Gerçek mekânlarda inşa edilen, devasa setlerde çekim yapıyoruz. Tutku çok fazla, manzara muhteşem olacak.

Daniel Portman

(Pod)

“Pod’u şövalyelik kabiliyetlerini geliştirirken göreceksiniz. Çok yorucu ama eğlenceliydi.”



Gemma Whelan

(Yara Greyjoy)

“Karakterim güçlü ve ileri görüşlü bir kadın olarak seviliyor. Onun gücü, kimliği, savunduğu şeyler fark yaratıyor. Yara’yı canlandıran biri olarak benim de saygı görmem bence bir ayrıcalık.”



Jacob Anderson

(Gri Solucan)

“Hayatımdaki en zor rolüm, geçen sezon Gri Solucan’ı güldürmekti. Yepyeni bir şeydi.”



John Bradley

(Samwell Tarly)

“Sam’i ilk olarak Hisar’da göreceğiz. Hayatı boyunca tüm ilgilerinin anlamsız olduğu, kılıç sallayamadığı sürece dünyaya pozitif etkisi olamayacağı söylenen biri, kendini bir anda tüm ilgi ve tutkularının herkesle paylaşıldığı bir yerde bulursa bu, onun için eve gelmek gibi bir his olur.”



Rory McCann

(Tazı)

“Karakterim yollardaydı, bu da genellikle etrafta fazla kişi olmadan çalışmam demekti. Bu sezon ilk kez sosyalleşip dizideki diğer insanları yakından tanıma fırsatı buldum.”





7. sezon gelmeden 8. SEZONDAN havadisler

David Benioff ve Dan Weiss, SXSW’de konuştuğunda, Game of Thrones’un 8. sezonunun 6 bölümden oluşacağını söyledi. Şu sıralar son sezonun senaryosunu yazmaya başlayan Benioff ve Weiss, son sezonu yazarken daha fazla mesai harcadıklarını ifade etti. Ayrıca bu sezon Ed Sheeran’ın da dizide misafir oyuncu olarak yer alacağını onayladılar.