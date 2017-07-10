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KÜLTÜR-SANAT

Afrodisyas da Türkiye'deki UNESCO Dünya Mirasları listesinde!

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:24:32 İHA

Afrodisyas, 2009 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alıyordu. Artık Afrodisyas, UNESCO Dünya Mirası Listesinde!

  • 1 Afrodisyas da Türkiye'deki UNESCO Dünya Mirasları listesinde!
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    2009 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınmış olan ve Dünya Miras Listesi'ne girmeyi bekleyen Afrodisyas'ın, UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi Toplantısında UNESCO Dünya Miras Listesine kaydedilmesine karar verildi. 

  • 2 Afrodisyas da Türkiye'deki UNESCO Dünya Mirasları listesinde!
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    Afrodisyas bu listeye giren Aydın'dan ilk kültür değer oldu. 

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    Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından açıklanan ve kültürel değerlerin geleceği taşınması ve tanıtım anlamında büyük önem taşıyan 10 seneden fazla bir süredir süren Dünya Miras Listesine girme yolculuğu başarıyla sonuçlandı. 

  • 4 Afrodisyas da Türkiye'deki UNESCO Dünya Mirasları listesinde!
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    IHA'nın haberine göre, Polonya'nın Krakow şehrinde gerçekleştirilen UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi Toplantısında Türkiye'nin adayı Afrodisyas Arkeolojik Alanı'nın UNESCO Dünya Miras Listesine kaydedilmesine karar verildi.

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  • 5 Afrodisyas da Türkiye'deki UNESCO Dünya Mirasları listesinde!
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    Aydın'ın, Karacasu ilçesinde Eski Yunan ve Roma dönemlerine ait en görkemli antik kentlerden biri olan Afrodisyas tarihte kentin en önemli tanrıçası olan Afrodit Tapınağı ile ünlüdür.

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Ziyaretçi
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YORUMLAR 1
  • Misafir
    Misafir
    muhteşem.
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