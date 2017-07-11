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Kültür-Sanat

Gençlerin festivaline renkli final

Bu yıl ikinci kez düzenlenen ‘2. Kuşadası Gençlik Festivali’, beş günün ardından önceki günkü Selda Bağcan ve Mabel Matiz konserleriyle final yaptı

11 Temmuz 2017 Salı, 10:54:01

“Her zaman iyi müzik” sloganıyla bu yıl ikinci kez düzenlenen ‘Kuşadası Gençlik Festivali’, Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı’nda beş gün boyunca ünlü isimleri misafir etti.

HT Magazin'de yer alan habere göre, MFÖ’den Moğollar’a, Mor ve Ötesi’nden Feridun Düzağaç’a, Teoman’dan Manga’ya, Şebnem Ferah’tan Hayko Cepkin’e birçok yıldızın gençlerle buluştuğu festivalin kapanışını Selda Bağcan ve Mabel Matiz yaptı.



Festivali beş gün boyunca toplam 90 bin müziksever takip etti. Festivalin son gününde sahne alan yaşayan efsane Selda Bağcan, “45 yıllık sanat hayatımdaki en özel konserlerden bir tanesi oldu, hiçbir seyircinin ‘Gitme’ diye bağırdığını duymamıştım. Beni çok mutlu ettiniz, Zeytinli’de görüşmek üzere” dedi.

Bağcan’ın ardından sahneyi devralan Mabel Matiz ise “Böyle bir ustanın ardından sahne almak zordu ama muhteşem bir seyirci vardı. Harika bir
deneyim oldu benim için” şeklinde konuştu.

Yeni Türkü de festivalin son gününde dinleyicilerinin karşısına çıktı.

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