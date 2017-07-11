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Kültür-Sanat

Yeni bir yetenek kazandıracaklar!

"Işığını Yansıt" adlı yarışmanın jüri üyeleri Cahit Berkay, Zuhal Olcay, Nihat Odabaşı ve Selçuk Kaya, müzik dünyasına yeni bir yetenek kazandıracak

11 Temmuz 2017 Salı, 11:00:53

Bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Işığını Yansıt’ adlı yarışmanın jüri üyeliklerini üstlenen Cahit Berkay, Zuhal Olcay, Nihat Odabaşı ve Selçuk Kaya, müzik dünyasına yeni bir yetenek kazandıracak.

HT Magazin'de yer alan habere göre, finali eylül ayında Marmara Forum’da yapılacak yarışmanın birincisi, single albüm yapma şansı yakalayacak. Ayrıca Berkay’ın bir bestesine sahip olacak, Olcay’la düet yapacak, klibini Odabaşı çekecek, Kaya’ysa menajerliğini üstlenecek.

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