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Çocuklara yıldızlar altında tiyatro keyfi

Kadıköy Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Çocuk Tiyatro Festivali başladı. Festival'in ilk gecesinde Özgürlük Parkı’ndaki Açık Hava Tiyatrosu’nu dolduran çocuklar, tiyatro oyunlarını heyecanla izlediler

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Kadıköy Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Çocuk Tiyatro Festivali başladı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, bu yıl 16’ncısı düzenlenen Çocuk Tiyatro Festivali’nin ilk gecesinde Özgürlük Parkı’ndaki Açık Hava Tiyatrosu’nu dolduran çocuklar, “Bir Okyanus Masalı Denizkızı Müzikali” adlı tiyatro oyununu izledi. Tiyatroyu heyecanla izleyip uzun süre alkışlayan çocuklar, yıldızlar altında açık havada tiyatro izlemenin keyfini yaşadı. Festivalde, her akşam farklı bir çocuk oyunu ücretsiz izlenebilecek.

Festival davetiyeleri 10.00-17.00 saatleri arası Kadıköy Belediyesi Kültür Merkezleri’nden, 18.00’den sonra Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda bulunan Açık Hava Tiyatro gişesinden temin edilebilecek. Selamiçeşme Özgürlük Parkı Anfi Tiyatro’da 21 Temmuz’a kadar gerçekleşecek festivaldeki oyunlar her akşam saat 21.00’de başlıyor.

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