Gökhan Artan'ın Gazete Habertürk'te yer alan özel haberine göre, İstanbul, Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki Grand Pera binasında 7 ay önce açılan, bölgenin tek balmumu müzesi olan Madame Tussauds İstanbul, özellikle Ortadoğulu turistlerin ilgisini çekiyor. 56 figürün yer aldığı 2 bin metrekarelik müzeyi günde ortalama 800 kişi ziyaret ediyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, bunların yüzde 40’ını ise yabancı turistler oluşturuyor. Tek kişilik bileti internetten 40, gişeden 50 TL olan müzenin işletmecisi Merlin Entertainments İstanbul’un Grup Pazarlama Müdürü Aydan Alboğa Uslu, şunları söyledi:



SAYI 60’A ÇIKACAK



“Şu an İstanbul’u ziyaret eden turist profili Ortadoğulu, Körfez ülkelerinden olduğu için doğal olarak bizim trafiğimiz de ondan besleniyor. Bu yıl eklenecek 4 yeni figürle sayı 60’a çıkacak. Genel olarak bir ülke veya bir şehir ziyaret edildiğinde orada Madame Tussauds varsa turistlerin ajandasında mutlaka yer alır. İstanbul’a gelen turistlerin ziyaret edeceği, keyifli vakit geçireceği bir yer açarak Türk turizmine ve kültür hayatına katkısı olsun istedik. Hem turistlerin hem de yerli halkın ilgi göstereceği, yan yana gelip fotoğraf çektirecekleri isimlerin bir karması yapıldı. Aktörler ve aktrisler var. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, Ortadoğulu turistlerin de ilgisini çeken popüler isimler. Dolayısıyla böyle bir ilgi bekleniyordu. Ziyaret edenlerin profili sürekli değişiyor.”