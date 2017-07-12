2006 yılında ‘Casino Royale’ filmiyle efsanevi James Bond karakterini devralan İngiliz aktör Daniel Craig, ‘Quantum of Solace’ (2008), ‘Skyfall’ (2012) ve ‘Spectre’ (2015) filmlerinin ardından role veda ettiğini açıklamıştı.



HT Magazin'de yer alan habere göre, uzun süre sinema tarihinin en ünlü ajanını canlandıracak yeni oyuncunun kim olacağı tartışılırken, serinin yapımcısı MGM, Daniel Craig’i ikna etmek için kesenin ağzını açmış ve iki yeni film için 100 milyon dolarlık bir teklif yapmıştı.



EŞİYLE OYNAMAYI ŞART KOŞTU



Sinema dünyasında uzun süre tartışılan bu gelişmelerin ardından, Bond serisinin yapımcısı Barbara Broccoli önceki gün sürpriz bir açıklama yaparak Daniel Craig’in serinin 25’inci filminde Bond rolüne döneceğini söyledi. Craig’in teklifi kabul etmek için oyuncu eşi Rachel Weisz’le birlikte kamera kar- şısına geçmeyi şart koştuğu ve yapımcıların bu şartı kabul ettiği iddia edildi. Yapımcı stüdyo MGM’in şimdiki hedefi ise yeni filmin jenerik şarkısını bir kez daha ünlü şarkıcı Adele’e teslim etmek.







Adele, ‘Skyfall’ filmi için seslendirdiği filmle aynı ismi taşıyan şarkıyla Oscar kazanmış ve Bond serisinin en beğenilen jenerik şarkılarından birine imza atmıştı. 200 milyon dolar bütçeli yeni Bond filminin çekimlerinin önümüzdeki sonbaharda başlaması planlanıyor.