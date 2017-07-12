"Örümcek Adam: Eve Dönüş" zirveye kuruldu!

‘Örümcek Adam’ serisinin yeni filmi ‘Örümcek Adam: Eve Dönüş’ vizyondaki ilk hafta sonunda yapımcılarının yüzünü güldürdü.

HT Magazin'de yer alan habere göre, ABD’de üç günde 117 milyon dolar hasılat elde ederek yılın en iyi açılışlarından birine imza atan film, ABD dışında ise 139 milyon dolar kazandı.

Yalnızca üç günde 250 milyon doların üzerine hasılat yapan ‘Örümcek Adam: Eve Dönüş’ün bir milyar dolar barajını geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.