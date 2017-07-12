Neziha Kartal HT Magazin'de, Grup Yirmi7'nin üyeleriyle röportaj yaptı.



Adını ‘Muhtemel Aşk’ adlı şarkıyla duyuran Grup Yirmi7, yeni şarkısı ‘Naçizane Bir Gece’yi piyasaya sürdü. Grubun üyeleri Okan Şarlı, Murat Arıkan ve Saddler Samayoa’yla bir araya geldik. Grubun ABD’de kurulma hikâyesiyle başlayan sohbetimiz, buradaki çalışmalarıyla devam etti...



‘SKALAMIZ ÇOK GENİŞ’



Yirmi7 grubu nasıl kuruldu?



Okan Şarlı: 2007’de Los Angeles’ta, ben ve Alper Çatar tarafından kuruldu. 2009’da Murat Arıkan, 2011’deyse Saddler Samayoa dahil oldu. Yirmi7, müziğe deneysel olarak başladı. Hâlâ da öyle devam ediyor.



Okan Bey kurucu. Sizi ne etkiledi de gruba dahil oldunuz?



Murat Arıkan: Gruptaki arkadaşlar ayrılınca Okan, Yirmi7 olarak devam etmek istedi. Tanışmadan 1 hafta önce Los Angeles’ta Okan’ın bir sahnesini izlemiş ve çok etkilenmiştim. Ortak arkadaşlar vasıtasıyla tanıştık. İlk günden bugünkü Yirmi7’nin temelleri atıldı.



Saddler Samayoa: Grupta darbuka çalan Lübnanlı bir arkadaşım aracılığıyla tanıştım. Yirmi7’nin en sevdiğim tarafı skalamız çok geniş. Her dilden, her formdan çalabiliyoruz. Bir türün içine sıkışmadık. Rock’n roll da yapıyoruz, Türkçe şarkılar da, türkü de, Latin kökenli şarkılar da.





Grup Yirmi7 olarak yaptığınız müziği nasıl tanımlıyorsunuz?



O.Ş.: Los Angeles’tayken etnik rock diyenler oldu. Çünkü zengin bir müziğe sahibiz. Roll rock diyebiliriz.



M.A.: Oradakiler için etnik bir müzikti. Dünyadaki roll rock tarzını Türkiye’ye uyarladığınızda rock müzik oluyor. Tam Anadolu rock yapmıyoruz ama tabiri caizse Yeşilçam rock yapıyoruz. Büyürken dinlediğimiz ustalar bize çok şey kattı. Yeşilçam filmleri ve oradaki müzikler bizi çok etkiledi.



‘ŞARKININ ŞANI BİZİ GEÇTİ’



Türkiye’ye gelip albüm yapma serüveni nasıl başladı?



O.Ş.: Türkiye’ye ‘Muhtemel Aşk’la geldik ve büyük bir çıkış yakaladık. ABD’ye dönecek fırsatımız olmadı.



‘Muhtemel Aşk’ bir anda her yerde karşımıza çıktı. Yirmi7’den önce şarkıyı tanıdık...



M.A.: Şarkının şanı bizi geçti.



O.Ş.: Sokakta biriyle karşılaştığımızda “A Muhtemel Aşk” diyenler bile oldu. Adımızı mı değiştirsek diye düşündük. (Gülüyor) Şarkıyı Los Angeles’ta da çalıyorduk. Gripin de bize eşlik etti ve Türkiye’de bir kapı açıldı.



M.A.: Emelimiz Türkiye’de kendimizi tanıtıp müziğimizi icra etmekti. Çünkü burada daha geniş bir kitleye hitap edeceğimizi biliyorduk.







Yeni şarkılar hazır mı?



M.A.: 25 şarkı hazır.

O.Ş.: Doldurma albümden öte tek tek özenle hazırlamayı ve her şarkıya klip çekmeyi yeğliyoruz. Bu tekliler bir şekilde albüme dönüşecek.



‘Naçizane Bir Gece’ nasıl tepkiler aldı?



O.Ş.: Kendine has bir havası var. Dinlendikçe onun da diğerleri gibi değer göreceğini düşünüyorum.



M.A.: Hani, gecenin bir yarısında televizyonda ‘Tosun Paşa’yı görünce uyumaz seyredersin ya, bu şarkılar da bize öyle geliyor.