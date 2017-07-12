Youtube'un en çok izlenen videosu artık Wiz Khalifa'nın klibi!

Güney Koreli şarkıcı Psy'ın Gangnam Style adlı şarkısının klibi artık Youtube'un en çok izlenen videosu değil! Yeni rekor Amerikalı rapçi Wiz Khalifa'nın şarkısı artık Youtube'un en çok izlenen videosu.

Wiz Khalifa'nın See You Again adlı şarkısının klibi, Youtube'da 2 milyar 903 binin üzerinde izlenme ile en çok izlenen video rekoruna sahip oldu. Şarkı ününü Hızlı ve Öfkeli filmine borçlu. Çünkü şarkının sözleri filmin oyuncusu Paul Walker için yazılmıştı. Gangnam Style, beş yıldır Youtube'un en çok izlenen videosuydu. İkinci sıraya gerileyen klibin izlenme sayısı 2 milyar 800 binlerde kaldı.

Youtube'da rekabet devam ediyor. Şarkıcı Luis Fonsi'nin klibi Despacito, şu sıralarda 2 milyar 500 binlerde seyiriyor. Şarkı bir atak yaparak en çok izlenen ikinci ya da birinci video olabilir.

en çok izlenen video

Gangnam Style

Wiz Khalifa