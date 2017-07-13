Cem Yılmaz'dan "Beykozlu Mozart"a ziyaret

Ünlü sanatçı Cem Yılmaz, burs verdiği 19 yaşındaki otizmli piyanist Yunus Yazar’ı evinde ziyaret etti.



Gazete Habertürk'teki habere göre, Cem Yılmaz, Yunus Yazar’ın İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na kabul edilmesinin ardından öğrenim hayatı boyunca burs vereceğini açıklamıştı. Yılmaz, konservatuvarın müzik öğretmeni Özgen Zeybek ile birlikte Beykoz’da bir gecekonduda yaşayan Yunus Yazar’ı evinde ziyaret etti.



Yılmaz, “Öğretmenimizle Yunus’un eğitim bursu ile ilgili planlamamızı yaptık. Neşeli ve müzikli, çok güzel dakikalar geçirdik. Çok mutlu oldum” dedi.