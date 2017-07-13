Türk sinemasının usta ismi, Devlet Sanatçısı Fikret Hakan, İstanbul Kartal’da akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 83 yaşındaki usta oyuncu için dün tören düzenlendi.

Simge Yılmaz ve Seda Özden'in Gazete Habertürk'te yer alan haberine göre, Hakan için ilk tören, bir dönem ders verdiği İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Fikret Hakan’ın oynadığı film ve tiyatro oyunlarından bazı kesitlerle fotoğrafları barkovizyona yansıtıldı. Sanatçının 32 yıllık hayat arkadaşı Tijen Kılıç, kızı Elif Atay ve torunu Doğa’nın taziyeleri kabul ettiği törende, sanat dünyasından Can Gürzap, Salih Güney, Nuri Alço, Nur Sürer, Ümit Efekan, Aynur Aydan ve Nuri Alço gibi isimler yer aldı.





Usta oyuncunun anma törenine çok az sayıda kişinin katılması, “Vefasızlık” olarak yorumlandı. Asıl adı Bumin Gaffar Çıtanak olan Hakan’ın omuzlara alınan tabutu, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Levent Camii’ne götürüldü. Fikret Hakan, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.