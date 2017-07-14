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Kültür-Sanat

Haftanın filmleri

Bu hafta gösterime 9 yeni film girdi. İşte 14 Temmuz'da gösterime giren 9 yeni film!

14 Temmuz 2017 Cuma, 10:42:41

Maymunlar Cehennemi 3: Savaş

Vizyon Tarihi: 14 Temmuz 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Bilim Kurgu , Aksiyon , Dram
Süre: 142 Dak.
Yönetmen : Matt Reeves
Oyuncular : Woody Harrelson , Andy Serkis , Karin Konoval , Judy Greer , Amiah Miller
Senaryo : Matt Reeves , Mark Bomback
Yapımcı : Mark Bomback , Peter Chernin
Diğer Adı : Maymunlar Cehennemi: Savaş, Planet of the Apes 3

MAYMUNLAR CEHENNEMİ 3: SAVAŞ - FRAGMAN
İnsanlar ve maymunlar arasında sürmekte olan savaşta iki taraf da kayıplar vermekle birlikte maymunların durumu daha kötüye gitmeye başlamıştır. Maymunların başındaki Sezar (Andy Serkis), insan güçlerini yöneten acımasız Albay McCullough'a (Woody Harrelson) meydan okuyabilmek için tüm cesaretini toplamak zorundadır. Bu savaş, dünyanın geleceği için belirleyici olmaya gebedir.

Korku Tüneli

Vizyon Tarihi: 14 Temmuz 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Korku
Süre: 80 Dak.
Yönetmen : Karyn Kusama, Jovanka Vuckovic, Roxanne Benjamin, St. Vincent
Oyuncular : Melanie Lynskey , Natalie Brown , Angela Trimbur , Mike Doyle , Christina Kirk
Senaryo : Karyn Kusama , Jack Ketchum , Jovanka Vuckovic , Roxanne Benjamin , St. Vincent
Yapımcı : Nate Bolotin , Greg Newman

KORKU TÜNELİ - FRAGMAN
Korku Tüneli filminde 4 kadın yönetmen tarafından yönetilen 4 kısa film yer alıyor ve filmlerin baş kahramanları yine kadınlar. Filmdeki 4 öykünün isimleri ise The Box, The Birthday Party, Don't Fall ve Her Only Living Son.

Planetarium

Vizyon Tarihi: 14 Temmuz 2017
Yapımı : 2016 - Fransa , ABD
Tür : Dram
Süre: 105 Dak.
Yönetmen : Rebecca Zlotowski
Oyuncular : Natalie Portman , Lily-Rose Depp , Emmanuel Salinger , Amira Casar , Louis Garrel
Senaryo : Robin Campillo , Rebecca Zlotowski
Yapımcı : Jean-Pierre Dardenne , Luc Dardenne

PLANETARİUM - FRAGMAN
2. Dünya Savaşı öncesinde 1930'lu yıllarda geçen hikayede, hayaletlerle konuşabilme yeteneğine sahip oldukları düşünülen Laura Barlow (Natalie Portman) ve Kate Barlow (Lily-Rose Depp) kardeşlerin bir gösteri için bulundukları Paris'te ünlü bir prodüktörle yollarının kesişmesi anlatılıyor.

Fırıldak Kedi Findus

Vizyon Tarihi: 14 Temmuz 2017
Yapımı : 2014 - Almanya
Tür : Animasyon , Aile , Macera
Süre: 90 Dak.
Yönetmen : Ali Samadi Ahadi
Oyuncular : Ulrich Noethen , Marianne Sagebrecht , Max Herbrechter
Seslendirenler : Caroline Schreiber , Ali Samadi Ahadi , Ali N. Askin , Melika Foroutan , Navíd Akhavan
Senaryo : Thomas Springer
Yapımcı : Helge Sasse , Thomas Springer
Diğer Adı : Pettersson und Findus - Kleiner Quälgeist, große Freundschaft

FIRILDAK KEDİ FİNDUS - FRAGMAN
Kendine sığınacak bir yuva arayan cesur ve biraz da çılgın kedi Findus, kırsallara çıkıp bir çiftlikte tek başına yaşayan çiftçi Pettersson'un çiftliğine yerleşir. Pettersson'un kendi halinde yaşamı bu olayla tamamen değişirken bu ilginç ikili arasında komik olaylarla bezeli ama sevgi dolu bir arkadaşlık başlar.

Durak

Vizyon Tarihi: 14 Temmuz 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Gerilim
Süre: 93 Dak.
Yönetmen : Serdar Gözelekli, Muammer Koçak
Oyuncular : Emre Altuğ , Görkem Yeltan , Deniz Hamzaoğlu , Tunç Okan , Bedük
Senaryo : Serdar Gözelekli , Muammer Koçak
Yapımcı : Önder Furkan Besli , Bekir Yusuf Açıksöz

DURAK - FRAGMAN
Gazeteci Tahir (Emre Altuğ), öğretmen Feride (Görkem Yeltan) ve Nizam birbirlerini hiç tanımamalarına rağmen gizli bir tarikattan aldıkları bir davetiye onları bir araya getirmiştir. Hepsi kendi hayatına dair hatırlamak bile istemedikleri sırlardan bu tarikatın haberdar olduğunu hayretle anlamıştır. Ancak daveti kabul ettiklerinde kendilerini bir çölün ortasında, bir otobüs durağı dışında hiçbirşeyin bulunmadığı bir çemberin içinde bulurlar. Burada geçmişleri ve hatalarıyla yüzleşecek, çemberin dışına çıkabilmek için diğerlerinden kurtulmaları gerektiğini anladıklarında aralarında ölümüne bir mücadele başlayacaktır.

İstisna

Vizyon Tarihi: 14 Temmuz 2017
Yapımı : 2016 - İngiltere
Tür : Dram
Süre: 107 Dak.
Yönetmen : David Leveaux
Oyuncular : Jai Courtney , Lily James , Christopher Plummer , Janet McTeer , Eddie Marsan
Senaryo : Simon Burke , Alan Judd
Yapımcı : Lou Pitt , Judy Tossell
Diğer Adı : The Kaiser's Last Kiss

İSTİSNA - FRAGMAN
Hollanda'da sürgünde bulunan son Alman İmparatoru II. Wilhelm'in (Christopher Plummer) güvenliği Nazi Almanyası için yeniden bir endişe kaynağı haline gelince Yüzbaşı Stefan Brandt (Jai Courtney) 'Kaiser'in baş koruması olarak tayin edilir. Kaiser'in yaşadığı yerde İngiliz Gizli Servisi adına çalışan bir casusun dolaştığı bilgisiyle iyice dikkatli olması gereken Yüzbaşı'nın önemli görevi, yine de orada hizmetçi olarak çalışan Mieke de Jong'a (Lily James) aşık olmasına engel olmaz. Yüzbaşı Brandt, göreviyle hisleri arasında çok zor durumda kalacaktır.

Çırak

Vizyon Tarihi: 14 Temmuz 2017
Yapımı : 2016 - Singapur , Almanya , Fransa
Tür : Dram
Süre: 115 Dak.
Yönetmen : Boo Junfeng
Oyuncular : Gerald Chew , Crispian Chan , Boon Pin Koh , Mastura Ahmad
Senaryo : Boo Junfeng

ÇIRAK - FRAGMAN
28 yaşındaki Aiman (Firdaus Rahman) kız kardeşi Suheila (Mastura Ahmad) ile mütevazı bir hayat yaşayan bir gardiyandır. Yaşadıkları yerin en büyük yüksek güvenlikli hapishanesine tayin edildiğinde, idam cezalarının da infaz edildiği merkezin baş celladı olan Rahim'le (Wan Hanafi Su) yakınlık kurar. 35 yıldır bu işi yapan, yüzlerce insanın canını almış cellat, genç adama işi öğretmeyi, çırağı olmasını teklif eder. Aiman uzun zamandır beklediği fırsatı ele geçirmiştir, nitekim Rahim, yıllar önce babasını idam etmiş celladın ta kendisidir.

Ayı Kardeşler 3: Sirkte Curcuna

Vizyon Tarihi: 14 Temmuz 2017
Yapımı : 2016 - Çin
Tür : Animasyon
Süre: 99 Dak.
Yönetmen : Ding Liang
Oyuncular : -
Seslendirenler : Sinan Divrik , Erhan Türkmen , Arda Kavaklıoğlu , Emin Yaraç

AYI KARDEŞLER 3: SİRKTE CURCUNA - FRAGMAN
Evinden alınıp bir sirkte çalışmaya zorlanan Ayı Briar, kısa zaman içinde buradaki hayatına uyum sağlayıp büyük bir yıldız haline gelir. Ormandaki arkadaşları tarafından bulunduğunda geri dönmek istemez. Ancak sirk hakkında bilmedikleri vardır ve bu hoş olmayan şeyleri öğrendikçe fikirleri değişecektir.

Geçmiş

Vizyon Tarihi: 14 Temmuz 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Dram
Süre: 99 Dak.
Yönetmen : Çağdaş Çağrı
Oyuncular : Bülent Emin Yarar , Lila Gürmen , Gözde Kansu , Volga Sorgu , Yeliz Akkaya
Senaryo : Çağdaş Çağrı
Yapımcı : Çağdaş Çağrı

GEÇMİŞ - FRAGMAN
Dünyaca tanınmış fotoğraf sanatçısı Yusuf (Bülent Emin Yarar), meslek hayatının başlarında Mardin Nusaybin'de bir kilisede çektiği bir fotoğraftaki kadını, aradan geçen 25 yıldan uzun zamana ve yaşanmış onca olaya rağmen bir türlü unutamamıştır. Son derece naif ve idealist olan Yusuf, o topraklara bir yolculuğa çıkarak fotoğraftaki kadını aramaya koyulur.

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