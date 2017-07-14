Maymunlar Cehennemi 3: Savaş
Vizyon Tarihi: 14 Temmuz 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Bilim Kurgu , Aksiyon , Dram
Süre: 142 Dak.
Yönetmen : Matt Reeves
Oyuncular : Woody Harrelson , Andy Serkis , Karin Konoval , Judy Greer , Amiah Miller
Senaryo : Matt Reeves , Mark Bomback
Yapımcı : Mark Bomback , Peter Chernin
Diğer Adı : Maymunlar Cehennemi: Savaş, Planet of the Apes 3
Korku Tüneli
Vizyon Tarihi: 14 Temmuz 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Korku
Süre: 80 Dak.
Yönetmen : Karyn Kusama, Jovanka Vuckovic, Roxanne Benjamin, St. Vincent
Oyuncular : Melanie Lynskey , Natalie Brown , Angela Trimbur , Mike Doyle , Christina Kirk
Senaryo : Karyn Kusama , Jack Ketchum , Jovanka Vuckovic , Roxanne Benjamin , St. Vincent
Yapımcı : Nate Bolotin , Greg Newman
Planetarium
Vizyon Tarihi: 14 Temmuz 2017
Yapımı : 2016 - Fransa , ABD
Tür : Dram
Süre: 105 Dak.
Yönetmen : Rebecca Zlotowski
Oyuncular : Natalie Portman , Lily-Rose Depp , Emmanuel Salinger , Amira Casar , Louis Garrel
Senaryo : Robin Campillo , Rebecca Zlotowski
Yapımcı : Jean-Pierre Dardenne , Luc Dardenne
Fırıldak Kedi Findus
Vizyon Tarihi: 14 Temmuz 2017
Yapımı : 2014 - Almanya
Tür : Animasyon , Aile , Macera
Süre: 90 Dak.
Yönetmen : Ali Samadi Ahadi
Oyuncular : Ulrich Noethen , Marianne Sagebrecht , Max Herbrechter
Seslendirenler : Caroline Schreiber , Ali Samadi Ahadi , Ali N. Askin , Melika Foroutan , Navíd Akhavan
Senaryo : Thomas Springer
Yapımcı : Helge Sasse , Thomas Springer
Diğer Adı : Pettersson und Findus - Kleiner Quälgeist, große Freundschaft
Durak
Vizyon Tarihi: 14 Temmuz 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Gerilim
Süre: 93 Dak.
Yönetmen : Serdar Gözelekli, Muammer Koçak
Oyuncular : Emre Altuğ , Görkem Yeltan , Deniz Hamzaoğlu , Tunç Okan , Bedük
Senaryo : Serdar Gözelekli , Muammer Koçak
Yapımcı : Önder Furkan Besli , Bekir Yusuf Açıksöz
İstisna
Vizyon Tarihi: 14 Temmuz 2017
Yapımı : 2016 - İngiltere
Tür : Dram
Süre: 107 Dak.
Yönetmen : David Leveaux
Oyuncular : Jai Courtney , Lily James , Christopher Plummer , Janet McTeer , Eddie Marsan
Senaryo : Simon Burke , Alan Judd
Yapımcı : Lou Pitt , Judy Tossell
Diğer Adı : The Kaiser's Last Kiss
Çırak
Vizyon Tarihi: 14 Temmuz 2017
Yapımı : 2016 - Singapur , Almanya , Fransa
Tür : Dram
Süre: 115 Dak.
Yönetmen : Boo Junfeng
Oyuncular : Gerald Chew , Crispian Chan , Boon Pin Koh , Mastura Ahmad
Senaryo : Boo Junfeng
Ayı Kardeşler 3: Sirkte Curcuna
Vizyon Tarihi: 14 Temmuz 2017
Yapımı : 2016 - Çin
Tür : Animasyon
Süre: 99 Dak.
Yönetmen : Ding Liang
Oyuncular : -
Seslendirenler : Sinan Divrik , Erhan Türkmen , Arda Kavaklıoğlu , Emin Yaraç
Geçmiş
Vizyon Tarihi: 14 Temmuz 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Dram
Süre: 99 Dak.
Yönetmen : Çağdaş Çağrı
Oyuncular : Bülent Emin Yarar , Lila Gürmen , Gözde Kansu , Volga Sorgu , Yeliz Akkaya
Senaryo : Çağdaş Çağrı
Yapımcı : Çağdaş Çağrı