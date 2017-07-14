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KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (15 Temmuz 2017)

15 Temmuz 2017 Cumartesi, 01:48:01

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (15 Temmuz 2017)
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    İstanbul’un yazlık kaçış mekânı Peyote Cennet Bahçesi sahnesinde bu akşam Sattas & Kökler Filizleniyor huzurlarda olacak.

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (15 Temmuz 2017)
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    Deniz Tekin konseri saat 22.30 itibarıyla Kadıköy Sahne’de gerçekleşecek.

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (15 Temmuz 2017)
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    80’ler ve 90’lardan şarkılarla dans etmek isteyenler, Arda Gülyan Band’in 80’ler- 90’lar Canlı Performans etkinliği vesilesiyle Living Room’da buluşacak.

  • 4 Bu hafta ne yapsak? (15 Temmuz 2017)
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    DJ Denden ile 90lar Türkçe Pop Gecesi’nin adresi, 22.00 itibarıyla IF Performance Hall Beşiktaş sahnesi.

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  • 5 Bu hafta ne yapsak? (15 Temmuz 2017)
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    Deniz Taşar, kendi besteleri, sevdiği caz şarkıları ve yeniden düzenledikleri neo-soul ve R&B parçalardan oluşan repertuvarıyla 21.30’da Babylon x bomontiada avlu kapsamında sahnede olacak. 

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