KÜLTÜR-SANAT
Bu hafta ne yapsak? (15 Temmuz 2017)
15 Temmuz 2017 Cumartesi, 01:48:01 | Güncelleme: 02:04:30
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İstanbul’un yazlık kaçış mekânı Peyote Cennet Bahçesi sahnesinde bu akşam Sattas & Kökler Filizleniyor huzurlarda olacak.
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Deniz Tekin konseri saat 22.30 itibarıyla Kadıköy Sahne’de gerçekleşecek.
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80’ler ve 90’lardan şarkılarla dans etmek isteyenler, Arda Gülyan Band’in 80’ler- 90’lar Canlı Performans etkinliği vesilesiyle Living Room’da buluşacak.
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DJ Denden ile 90lar Türkçe Pop Gecesi’nin adresi, 22.00 itibarıyla IF Performance Hall Beşiktaş sahnesi.
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Deniz Taşar, kendi besteleri, sevdiği caz şarkıları ve yeniden düzenledikleri neo-soul ve R&B parçalardan oluşan repertuvarıyla 21.30’da Babylon x bomontiada avlu kapsamında sahnede olacak.
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Bora Öztoprak konseri saat 22.00’de IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde.
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ANTALYA
Necati ve Saykolar konseri saat 22.00 itibarıyla Jolly Joker sahnesinde.
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BODRUM
Chill-Out Festival Bodrum başlıyor... Xuma Yalıkavak ev sahipliğinde gerçekleşecek festivalde Konfetti Klub Ensemble, Mira, Sainte Vie, Satori ve Shkoon sahnede olacak.
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Suat Ateşdağlı & Göçe Kırgız performansı Posh Gümbet Bodrum sahnesinde...
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Flamenco grubu Malabadi, her cumartesi ve çarşamba akşamı Yalıkavak Karski Et Lokantası ziyaretçilerine yemekte eşlik ediyor.
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ALAÇATI
Nomads Alaçatı, 23.00 itibarıyla Gülşen feat Ozan Çolakoğlu etkinliğine ev sahipliği yapacak.
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FETHİYE
Seksendört, 21.00’den