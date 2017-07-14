Bu hafta ne yapsak? (17 Temmuz 2017)

24. İstanbul Caz Festivali devam ediyor; The Grand Tarabya Panorama Terrace, Fatoumata Diawara & Hindi Zahra konserini ağırlıyor... Konser 21.00’de başlayacak.
İZMİR
Adamlar konseri 22.00’de Bahçe Bar sahnesinde.
MAĞUSA
Azerbaycan’ı dünya sahnelerinde temsil eden ilk kadın şef Turan Manafzade, 21. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali’nde Othello Kalesi’nde İpekyolu Orkestrası ve Bekir Küçükay ile sahneye çıkacak.
BODRUM
Ozan Doğulu & Suat Ateşdağlı ikilisi 22.00’den sonra Posh Gümbet sahnesinde olacak.