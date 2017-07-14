Bu hafta ne yapsak? (17 Temmuz 2017)

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MAĞUSA

Azerbaycan’ı dünya sahnelerinde temsil eden ilk kadın şef Turan Manafzade, 21. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali’nde Othello Kalesi’nde İpekyolu Orkestrası ve Bekir Küçükay ile sahneye çıkacak.