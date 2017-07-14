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KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (17 Temmuz 2017)

15 Temmuz 2017 Cumartesi, 02:11:48

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (17 Temmuz 2017)
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    24. İstanbul Caz Festivali devam ediyor; The Grand Tarabya Panorama Terrace, Fatoumata Diawara & Hindi Zahra konserini ağırlıyor... Konser 21.00’de başlayacak.

     

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (17 Temmuz 2017)
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    İZMİR

    Adamlar konseri 22.00’de Bahçe Bar sahnesinde.

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (17 Temmuz 2017)
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    MAĞUSA

    Azerbaycan’ı dünya sahnelerinde temsil eden ilk kadın şef Turan Manafzade, 21. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali’nde Othello Kalesi’nde İpekyolu Orkestrası ve Bekir Küçükay ile sahneye çıkacak.

  • 4 Bu hafta ne yapsak? (17 Temmuz 2017)
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    BODRUM

    Ozan Doğulu & Suat Ateşdağlı ikilisi 22.00’den sonra Posh Gümbet sahnesinde olacak.

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