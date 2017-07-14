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KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (18 Temmuz 2017)

15 Temmuz 2017 Cumartesi, 02:17:40

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (18 Temmuz 2017)
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    Caz ve soul divası Dee Dee Bridgewater, doğduğu şehir Memphis’in müzikal mirasına saygı duruşu niteliğindeki özel projesi Memphis ile İstanbul Caz Festivali programında... The Marmara Esma Sultan Yalısı’ndaki konser saat 21.00’de.

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (18 Temmuz 2017)
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    İstanbul Caz Festivali kapsamında gerçekleşecek gecenin diğer bir konseri ise Donny Mccaslin ‘Beyond Now’ olacak. ABD’li caz saksofoncusu 22.30’da Salon sahnesinde...

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (18 Temmuz 2017)
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    İZMİR

    Yaşar konseri saat 21.00’de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda.

  • 4 Bu hafta ne yapsak? (18 Temmuz 2017)
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    AYVALIK

    Ayvalık AIMA Müzik Festivali başlıyor... Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek festival; keman sanatçısı Alexander Rudin yönetimindeki AIMA Festival Orkestrası’nın Taksiyarhis Anıt Müzesi’nde vereceği konserle açılacak. Konsere keman sanatçısı Pelin Halkacı AkınAIMA Festival Orkestrası’ da eşlik edecek.

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