Bu hafta ne yapsak? (18 Temmuz 2017)

Caz ve soul divası Dee Dee Bridgewater, doğduğu şehir Memphis’in müzikal mirasına saygı duruşu niteliğindeki özel projesi Memphis ile İstanbul Caz Festivali programında... The Marmara Esma Sultan Yalısı’ndaki konser saat 21.00’de.
İstanbul Caz Festivali kapsamında gerçekleşecek gecenin diğer bir konseri ise Donny Mccaslin ‘Beyond Now’ olacak. ABD’li caz saksofoncusu 22.30’da Salon sahnesinde...
İZMİR
Yaşar konseri saat 21.00’de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda.
AYVALIK
Ayvalık AIMA Müzik Festivali başlıyor... Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek festival; keman sanatçısı Alexander Rudin yönetimindeki AIMA Festival Orkestrası’nın Taksiyarhis Anıt Müzesi’nde vereceği konserle açılacak. Konsere keman sanatçısı Pelin Halkacı AkınAIMA Festival Orkestrası’ da eşlik edecek.