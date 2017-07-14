Bu hafta ne yapsak? (19 Temmuz 2017)

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Caz ve elektronik müziği birleştiren füzyon mutfağı Snarky Puppy’nin arkasındaki isimler, Beykoz Kundura’nın atmosferine yakışacak bir performansla İstanbul Caz Festivali programında... Snarky Puppy’nin klavyecisi Bill Laurance’ın performansıyla başlayacak gece, grubun kurucusu ve bas gitaristi Michael League’in yeni projesi Bokanté ile devam edecek. Kapı açılış saat 19.30’da.