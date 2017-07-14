Bu hafta ne yapsak? (19 Temmuz 2017)

Caz ve elektronik müziği birleştiren füzyon mutfağı Snarky Puppy’nin arkasındaki isimler, Beykoz Kundura’nın atmosferine yakışacak bir performansla İstanbul Caz Festivali programında... Snarky Puppy’nin klavyecisi Bill Laurance’ın performansıyla başlayacak gece, grubun kurucusu ve bas gitaristi Michael League’in yeni projesi Bokanté ile devam edecek. Kapı açılış saat 19.30’da.
Batının klasik müzik geleneğini, Anadolu ezgileriyle birleştiren Anadolu Quartet ile İstanbul Arabesque Project ve Aydilge, Müzik Boğaz’dan Gelir konserleri kapsamında 20.00’de Müzik Boğaz’dan Gelir Teknesi’nde sahnede olacak.
Evrencan Gündüz konseri 22.00’de IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde.
Biraderler Cabaret, sevilen şarkılarını yeni yorumlarla 22.00’de Zorlu AVM Eately’de izleyicilerle buluşacak. Sanat Performance Açıkhava Sahnesi 21.00’de Kurtalan Ekspres’i ağırlayacak.
İZMİR
Leman Sam konseri 21.00 itibarıyla Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu sahnesinde.