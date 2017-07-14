Bu hafta ne yapsak? (20 Temmuz 2017)

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24. İstanbul Caz Festivali kapsamında gecenin konserinde piyano sanatçısı Isfar Sarabski saat 20.30’da Sakıp Sabancı Müzesi’nde. Sarabski’ye bu konserde İzzet Kızıl eşlik edecek. Gecenin diğer topluluğu da Suriyeli saksofon sanatçısı Basel Rajoub’un Soriana Project üçlüsü.