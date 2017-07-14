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KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (20 Temmuz 2017)

15 Temmuz 2017 Cumartesi, 02:31:34

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (20 Temmuz 2017)
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    24. İstanbul Caz Festivali kapsamında gecenin konserinde piyano sanatçısı Isfar Sarabski saat 20.30’da Sakıp Sabancı Müzesi’nde. Sarabski’ye bu konserde İzzet Kızıl eşlik edecek. Gecenin diğer topluluğu da Suriyeli saksofon sanatçısı Basel Rajoub’un Soriana Project üçlüsü.

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (20 Temmuz 2017)
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    İZMİR

    Seksendört sevilen şarkılarıyla 21.00’de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu sahnesinde.

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (20 Temmuz 2017)
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    Şehir müziğinin kült ismi Bülent Ortaçgil, Sığacık Marina’da halka açık bir konser verecek. Konsere Erkan Oğur, Baki Duyarlar, Cem Aksel ve Erdal Akyol eşlik edecek.

  • 4 Bu hafta ne yapsak? (20 Temmuz 2017)
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    AYVALIK

    Ayvalık AIMA Müzik Festivali’nin konuğu Borusan Quartet... Konser Taksiyarhis Anıt Müzesi’nde gerçekleşecek.

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