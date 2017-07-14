Bu hafta ne yapsak? (20 Temmuz 2017)

24. İstanbul Caz Festivali kapsamında gecenin konserinde piyano sanatçısı Isfar Sarabski saat 20.30’da Sakıp Sabancı Müzesi’nde. Sarabski’ye bu konserde İzzet Kızıl eşlik edecek. Gecenin diğer topluluğu da Suriyeli saksofon sanatçısı Basel Rajoub’un Soriana Project üçlüsü.
İZMİR
Seksendört sevilen şarkılarıyla 21.00’de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu sahnesinde.
Şehir müziğinin kült ismi Bülent Ortaçgil, Sığacık Marina’da halka açık bir konser verecek. Konsere Erkan Oğur, Baki Duyarlar, Cem Aksel ve Erdal Akyol eşlik edecek.
AYVALIK
Ayvalık AIMA Müzik Festivali’nin konuğu Borusan Quartet... Konser Taksiyarhis Anıt Müzesi’nde gerçekleşecek.