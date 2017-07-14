Bu hafta ne yapsak? (21 Temmuz 2017)

İstanbul Caz Festivali’nde kapanış vakti... Sakıp Sabancı Müzesi sahnesi Basel Rajoub’un Soriana ekibinin yanı sıra Sirojiddin Juraev ile İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Suriyeli Mültecilere Destek Ofisi bünyesinde kurulan ve Türkiye’ye göç etmiş Suriyeli kadınların oluşturduğu Suriyeli Kadınlar Korosu’nun...
Şehrin heyecanla beklenen organizasyonlarından biri Big Burn İstanbul geldi çattı! 3 gün boyunca Suma Beach’te gerçekleşecek festivalin ilk gününde Luciano, Nicole Moudaber, Argenis Brito, Ayman Awad, Dani Casarano, Dualitic, Felipe Valenzuela, Hubble, Jeremy Olander, Lawrence Klein, Lollino, Mira Joo, Nicolas Lutz, Peter Ratkay, Vera Aksak, Candaş Baş, Ferhat Albayrak, Furkan Kurt, Heimat, Kubalas, Maxi Storrs, Onur Özer, Passone, Serkan Eles, Uğur Project, Volkan Akın ve Zozo sahnede olacak.
A Capella Boğaziçi & Cem Adrian Müzik Boğaz’dan Gelir Teknesi konserleri kapsamında sahnede olacak.
Pinhani konseri 22.30’da KadıköySahne’de.
Yüzyüzeyken Konuşuruz, dinleyiciyle 21.00’de Peyote Cennet Bahçesi’nde buluşacak.