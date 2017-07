69’uncu Emmy adayları açıklandı

HT Magazin'de yer alan habere göre, televizyon dünyasının en büyük ödülü olarak kabul edilen Emmy’ye aday gösterilen yapımlar, Television Academy’nin Los Angeles’ta düzenlediği törende duyuruldu. NBC’nin efsanevi komedi şovu ‘Saturday Night Live’ ve HBO’nun ‘Westworld’ dizisi 22’şer dalda ödüle aday gösterilerek adaylar arasında başı çekti. HBO kanalının yapımları toplam 110 dalda adaylık elde ederken Netflix ve NBC’nin yapımları sırasıyla 91 ve 60 dalda adaylık kazandı. Son iki yıldır toplam 38 dalda Emmy kazanan ‘Game of Thrones’ ise bu sezon geç başlayacağı için adaylık listesinde yer almadı. Ödüller sahiplerini 17 Eylül’de Stephen Colbert’in sunumuyla Los Angeles’taki Microsoft Tiyatrosu’nda düzenlenecek törenle bulacak.

2017 EMMY ADAYLARI

En iyi drama dizisi

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

The Handmaid’s Tale (Hulu)

House of Cards (Netflix)

This Is Us (NBC)

Stranger Things (Netflix)

Westworld (HBO)

En iyi kısa dizi

Big Little Lies (HBO)

Fargo (FX)

Feud: Bette and

Joan (FX)

Genius (National

Geographic)

The Night Of (HBO)

En iyi TV filmi

Black Mirror (Netflix)

Dolly Parton’s Christmas of

Many Colors: Circle of Love (NBC)

The Immortal Life of Henrietta

Lacks (HBO)

Sherlock: The Lying Detective (PBS)

The Wizard of Lies (HBO)

En iyi talk şov

Full Frontal (TBS)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Last Week Tonight With

John Oliver (HBO)

The Late Late Show With

James Corden (CBS)

Real Time (HBO)

En iyi kadın oyuncu (drama)

Claire Foy (The Crown)

Elisabeth Moss (Handmaid’s Tale)

Robin Wright (House of Cards)

Viola Davis (How to Get Away

With Murder)

Keri Russell (The Americans)

Evan Rachel Wood (Westworld)

En iyi erkek oyuncu (drama)

Sterling K. Brown (This Is Us)

Anthony Hopkins (Westworld)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Matthew Rhys (The Americans)

Liev Schreiber (Ray Donovan)

Kevin Spacey (House of Cards)

Milo Ventimiglia (This Is Us)

En iyi kadın oyuncu (komedi)

Pamela Adlon (Better Things)

Jane Fonda (Grace and Frankie)

Allison Janney (Mom)

Ellie Kemper (Unbreakable

Kimmy Schmidt)

Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Tracee Ellis Ross (Black-ish)

En iyi erkek (komedi)

Anthony Anderson (Black-ish)

Aziz Ansari (Master of None)

Zach Galifianakis (Baskets)

Donald Glover (Atlanta)

William H. Macy

(Shameless)

Jeffrey Tambor (Transparent)