Pulitzerli Barbara Davidson’dan otomobil kamerasıyla sergi

Aysun Öz, HT Cumartesi'de yer alan yazısında Barbara Davidson'un sergisini kaleme aldı.

Tam 3 Pulitzer ve 1 Emmy ödülü bir fotoğrafçı Barbara Davidson. Los Angeles Times, The Washington Times gibi önemli yayın organlarında çalışan bir fotomuhabiri aslında. Ancak Irak’tan Afganistan’a, Kongo Cumhuriyeti’nden İsrail’e dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan trajedileri, tsunami ve deprem gibi felaketlerin en çarpıcı anlarını korkusuzca fotoğraflayan Davidson, bu defa Volvo’nun araç güvenliğini sağlayan ‘Şehirde Güvenlik Sistemi’ kamerasıyla 30 fotoğraftan oluşan bir koleksiyon hazırladı. Yeni Volvo XC60, Davidson’la profesyonel bir fotoğraf makinesine dönüştü. Çekimleri Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da 3 gün süren, Avrupa şehir yaşamının ihtişamını gözler önüne sererken, içinde yaşadığımız karmaşık şehir yaşamını da ölümsüzleştiren koleksiyonu görmek için Londra’nın Shoreditch bölgesinde bulunan Canvas Studios Galerisi’ndeydim. Barbara Davidson’ın projeye dahil olma hikâyesi etkileyiciydi. “Genç yaşımda içinde bulunduğum otomobil takla attı. Ölümcül olabilecek kazadan sağ kurtulmayı başardım” diyor. Davidson’ın hayata tutunduğu otomobil Volvo’ymuş.

‘ÇIKAN SONUÇ BEKLENTİLERİMİN ÇOK ÜZERİNDE’

Otomobil güvenlik kamerasını fotoğraf için kullanmak enteresan bir fikir doğrusu. Pulitzerli fotoğrafçı deneyimini şöyle özetliyor: “Bir arabayı kamera olarak kullanma imkânına sahip olmak iyi bir deneyim oldu. Her şey anlıktı. Bir fotoğrafçı perspektifiyle çekeceğimiz sokakların seçimini yaptım. Danimarka’da son 20 yılın en soğuk gününde de çekim yapmamız gerekti, güneşli günde de!”

Ancak Barbara Davidson için bu deneyimin Irak’ta fotoğraf çekmekten çok da farkı yok. Hatta sanatsal yönü de eksik değil: “Bir felaket de olabilir savaş da... Bulunduğum her yerde insan hallerine odaklanıyor, insanı ilgilendiren her konuyla mesleğim gereği yakından ilgileniyorum. Bu otomobilde olan da hayat kurtaran güvenlik sistemi ve insanlık için çok önemli olduğu kanaatindeyim. Projeyle teknoloji dünyasını ve sanat dünyasını buluşturduk.” Bu arada çekimler sırasında sürprizler de yaşanmamış değil... Ödüllü fotoğrafçı, “Planladığımızdan bambaşka bir farklı, spontane kareler yakaladık. Çıkan sonuç beklentilerimin çok üzerinde... Ortaya çıkan işe bakan insanlarla güçlü bir bağ kuracağımıza inanıyorum” diyor.

“Bir otomobil kamerasıyla çekilmiş fotoğraflar nasıl olabilir ki?” diye meraklandıysanız yukarıda birkaç örnek görebilirsiniz. Türkiye’de bulunma şansı olmasa da “Kesinlikle ülkenize gelmem lazım, geleceğim” diyen Davidson’ın yıl boyunca dünyanın çeşitli ülkelerinde sergilenecek fotoğralarını belki de İstanbul’da görebilirsiniz.

Yılda 1.2 milyon kaza kurbanı

Her yıl dünyada 1.2 milyondan fazla kişi trafik kazalarında hayatını kaybederken İsveçli Volvo 1970’ten beri Trafik Kaza Araştırma Ekibi aracılığıyla konuyu araştırıyor ve güvenlik mühendisleri gerçek yaşam koşullarında elde edilen verileri kullanarak hayatı tehdit eden muhtemel kazaları hafifletmek veya tamamen ortadan kaldırmak için çalışıyor. Şehirde Güvenlik (City Safety) sistemi sadece İsveç’te çarpışmaları yüzde 45’e varan oranlarda azalttı.

Dahası tamamen yeni teknolojilerle donatılan otomobilin sahip olduğu teknolojiler arasında yayalar, büyük hayvanlarla olan çarpışmaları engellemeye yardımcı olan City Safety sistemine eklenen 3 yeni özellik var. Bunlardan ilki Direksiyon Yardım (Steer Assist) özelliği. Sürücünün olası bir çarpışmadan kaçabilmesi için ihtiyaç anında otomatik olarak direksiyon da yardım sağlıyor. ‘Oncoming Lane Mitigation’ adındaki yeni güvenlik sistemiyse direksiyon müdahalesinde bulunarak kafa kafaya çarpışmaları önlüyor. Ayrıca ‘Kör Nokta Bilgi Sistemi’ şerit değiştirme anındaki çarpışma riskini azaltmak için Steer Assist özelliğini kullanıyor. Volvo Cars Güvenlik Merkezi Başkan Yardımcısı Malin Ekholm, “Volvo Cars olarak güvenlik konusunda gerçekçi ve pratik bir yaklaşım izliyoruz. Vizyonumuz, yeni bir Volvo otomobilinde hiç kimsenin ölmediği veya ciddi şekilde yaralanmadığı noktaya ulaşmak” diyor.