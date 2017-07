Çocuklar ve yetişkinler

KALEMİN HİKAYESİ

Küçük çocuk büyükbabasının mektup yazışını izliyordu. Sonra birden sordu:

“Bizim başımızdan geçen bir olayı mı yazıyorsun? Yoksa benimle ilgili bir hikâye mi anlatıyorsun?”

Büyükbaba yazmayı kesti, gülümsedi ve torununa şöyle dedi:

“Doğru, senin hakkında yazıyorum. Ama kullandığım kurşun kalem yazdığım kelimelerden çok daha önemli. Umarım büyüdüğünde bu kalemi sen de seversin.”

Çocuk kaleme merakla baktı ama özel bir şey göremedi.

“İyi ama bu kalem benim hayatımda gördüğüm diğer kalemlerden hiç farklı değil ki!”

“Bu tamamen nesnelere nasıl baktığınla ilgili. Bu kalemin beş önemli özelliği var ve eğer sen de bu özellikleri kendinde benimseyebilirsen her zaman dünyayla barışık bir insan olursun.”

“Birinci özellik: Harika şeyler yapabilirsin ama attığın adımları yönlendiren bir el olduğunu asla unutmamalısın. Bizim için bu el Tanrı’dır ve her zaman kendi kudretiyle bizi o yönlendirir.”

“İkinci özellik: Zaman zaman, her ne yazıyorsam biraz durmam ve kalemimin ucunu açmam gerekir. Bu kaleme biraz acı çektirse de sonuçta daha sivri olmasını sağlar. Bu yüzden bazı acılara göğüs germeyi öğrenmelisin, bu acılar seni daha iyi bir insan yapar.”

“Üçüncü özellik: Kurşun kalem, yanlış bir şey yazdığında bunu bir silgiyle silmene her zaman olanak tanır. Yaptığımız bir şeyi sonradan düzeltmenin kötü bir şey olmadığını anlamalısın, aksine düzeltmek bizi adalet yolunda tutmaya yarayan en önemli şeylerden biridir.”

“Dördüncü özellik: Kurşun kalemin en önemli kısmı, kalemin yapıldığı ahşabı ya da dışarı yansıyan şekli değil içerisinde yer alan kurşunudur. O yüzden her zaman kendi içine bakmalı, en çok onu korumalısın.”

“Kurşun kalemin beşinci ve son özelliği ise her zaman bir iz bırakmasıdır. Aynı şekilde sen de hayatta yaptığın her şeyin bir iz bırakacağını bilmeli ve yaptığın her bir hareketin farkında olmalısın.”

GÖRÜNMEZ HEDİYE

Yılbaşı günü tüm aile çam ağacının etrafına toplanmış hediyelerini açıyordu. Küçük kız babasına mutlulukla bir kutu uzattı:

“Bu senin için baba, tüm sevgimle.”

Baba gururlu bir şekilde kutuyu açtı ama içi boştu. Sevgiyle kızına eğilip şöyle dedi:

“Canım yavrum, bunu tamamen iyi niyetle yaptığını anlıyorum ama gerçek şu ki hayatın insana öğrettiği bir şey var: İnsanlara var olmayan bir şeyi veremezsin, güzelce paketlenmiş ve sevgiyle sunulmuş olsa bile. Sanırım içine bir şey koymayı unutmuşsun.”

“İçindekini göremiyor musun?”

“Hiçbir şey göremiyorum canım.”

“Ama neden? Oysa bütün öğleden sonramı o kutuyu öpücüklerle doldurarak geçirmiştim!”

Babasının gözleri parladı:

“Tabii ya! Böyle tatlı bir hediye için çok teşekkür ederim!”

Ve baba o kutuyu hayatı bolunca sakladı, ne zaman mutsuz olsa ya da cesareti kırılsa kutuyu açıp içine doldurulmuş olan öpücüklerden birini aldı ve bu sayede karşısına çıkan zorluklarla baş edecek gücü yeniden kazandı.”

Yağmur yağacak mı yağmayacak mı?

Kuzeydoğudaki küçük bir köyde, dört yıllık kuraklığın ardından köy papazı herkesi bir araya topladı ve yağmurun yeniden yağması için dua etmek üzere dağa çıkmaya çağırdı.

O sırada köy ahalisinin arasında üzerinde yağmurluk olan bir çocuk dikkatini çekti.

“Sen delirdin mi?” diye sordu papaz. “Neredeyse beş yıldır burada yağmur yağmıyor, dağa bu şekilde tırmanırsan sıcaktan ölürsün!“

“Ben nezleyim peder. Ve eğer Tanrı’dan yağmur yağdırmasını istemek için bu yolculuğa çıkıyorsak dağdan geri dönüşümüzü bir düşünsenize. Yağmur öyle bir yağacaktır ki şimdiden hazırlıklı olayım diyorum.“

Tam o anda gökyüzünde büyük bir gürültü koptu ve yağmurun ilk damlaları düşmeye başladı. Dua etmeye gidenlerin bile tam olarak inanmadığı bir anda küçük bir çocuğun büyük inancı bir mucizeyi gerçekleştirmeyi başarmıştı.

(Çeviren: Mine Akverdi Denktaş)