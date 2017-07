Dünya genelinde milyonlarca izleyiciye sahip olan ve her bölümü büyük bir heyecanla beklenen Game of Thrones, 7. sezonuyla milyonların karşısına çıkıyor. Peki Game of Thrones 7. sezon ne zaman başlayacak? Game of Thrones hangi kanalda? İşte detaylar...

GAME OF THRONES 7. SEZON BAŞLIYOR!

Altı sezondur dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones dizisi, 7. sezonuyla izleyicinin karşısına çıkıyor. Bu sezonda farklı bir formata gidecek olan Game of Thrones, merakla bekleniyor.

Dünya genelinde milyonlarca izleyicinin beklediği fantastik dizi Game of Thrones'un 7. sezonu 17 Temmuz 2017 saat 04:00 civarında yayınlanacak.

Bilindiği üzere şimdiye kadar her sezonda 50-55 dakikalık 10'ar bölüm bulunuyordu ve bu format 6 sezon boyunca sürmüştü. Ancak Game of Thrones'un 7. sezonuyla bu format da değişime uğruyor. Yeni sezonda, 7 bölüm yer alacak ancak bir bölüm en az 59, en fazla 81 dakika sürecek.

Yani Game of Thrones dizisi artık ekranlara daha az bölümle gelecek ancak bölümler dakika olarak daha uzun olacak ve bu şekilde dengelenecek.

Game of Thrones 7. Sezon 1. Bölüm: 59 Dakika

Game of Thrones 7. Sezon 2. Bölüm: 59 Dakika

Game of Thrones 7. Sezon 3. Bölüm: 63 Dakika

Game of Thrones 7. Sezon 4. Bölüm: 50 Dakika

Game of Thrones 7. Sezon 5. Bölüm: 59 Dakika

Game of Thrones 7. Sezon 6. Bölüm: 71 Dakika

Game of Thrones 7. Sezon 7. Bölüm: 81 Dakika

Game of Thrones'un kadrosu; Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey, Emilia Clarke ve Kit Harington gibi oyuncuların yanında bu sezon kadroya eklenen Jim Broadbent ve Tom Hopper'dan oluşuyor.

GAME OF THRONES HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

beIN Medya Grup'a bağlı Digiturk, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada dünyaca ünlü fenomen dizi Game of Thrones'un 7. sezonunun beIN CONNECT üzerinden yayınlanacağını duyurdu.

Digiturk tarafından yapılan açıklamada, "Game of Thrones’un heyecanla beklenen 7. sezonu Amerika'yla aynı anda 17 Temmuzda Digiturk’te başlıyor. Game of Thrones 17 Temmuz’dan itibaren hafta içi her gün 22.00’de beIN Series Sci-Fi HD’de ekranlara gelecek. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler, Game of Thrones’un tüm sezon ve bölümlerini Türkçe dublaj ve Türkçe/İngilizce altyazı seçenekleriyle beIN CONNECT’te hemen izlemeye başlayabilir." ifadelerini kullandı.

GAME OF THRONES YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?

Game of Thrones 7. sezon ilk bölümü olan "Dragonstone"da (Ejderha Taşı) Jon Snow karakterine ağırlık verilliyor. Kit Harrington tarafından canlandırılan karakter Kuzey’i savunmak için ordularını organize edecek.

Westeros'un kraliçesi Cersei(Lena Headey) savaş kazanma hesapları yapacak. Deanerys(Emilia Clarke), nihayet evine geri gelecek. "Stormborn"(Fırtınadoğan) isimli ikinci bölümde Deanerys beklenmedik bir misafir ağırlayacak. Tyrion Lannister (Peter Dinklage) Westeros’u fethetme planları yaparken, Jon Snow bir isyanı bastırmaya çalışacak.

"The Queen’s Justice" (Kraliçenin Adaleti) isimli üçüncü bölüm, Deanerys’in devam ettirdiği bir davayı konu ediyor. Bununla birlikte, Cersei beklenmedik bir hediye alıyor, Jamie ise geçmiş hatalarından ders çıkarıyor.

