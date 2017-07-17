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Game of Thrones'un 7. sezon 2. bölüm fragmanı yayımlandı

Game of Thrones'un 17 Temmuz 2017 saat 04.00'te 7. sezon birinci bölümü yayımlandı. Peki gelecek bölümde neler olacak? İşte Game of Thrones 7. sezon ikinci bölüm fragmanı!

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Game of Thrones'un uzun zamandır beklenen 7. sezonundan birinci bölüm izleyiciyle buluştu. Heyecan yüklü ilk bölüm, araya giren uzun zamanın özlemini gidermemiş görünüyor. Şimdi gözler Game of Thrones'un 7. sezon ikinci bölümünde.

Game of Thrones'un 7. sezon birinci bölümünün hemen ardından, 7. sezon ikinci bölüm fragmanı paylaşıldı. "Bir Targaryen'a asla güvenilmez" mottosuyla izleyiciyle buluşan 7. sezon ikinci bölüm fragmanı, yeni heyecanlara gebe.

İşte Game of Thrones 7. sezon ikinci bölüm fragmanı!

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Ünlü dizinin yapımcısı HBO, 7. sezonun ilk bölümüne ait fotoğrafları yayınladı. İşte o kareler...

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