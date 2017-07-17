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Yaşayan Ölülerin Gecesi'nin yönetmeni George Romero hayatını kaybetti

"Yaşayan ölü" zombilerle ilgili filmlerin yaratıcısı ABD'li yönetmen George Romero, 77 yaşında yaşamını yitirdi

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Ünlü yönetmen George Romero, 77 yaşında yaşama gözlerini yumdu. George Romero'nun menajeri Chris Roe, yaptığı açıklamada, akciğer kanserine karşı zorlu mücadelenin ardından ünlü yönetmenin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Romero, yönetmenliğini yaptığı 1968 yapımı "Yaşayan Ölülerin Gecesi" ile zombi filmleri serisini başlatan kişi unvanını elde etmişti.

Yönetmen Romero, 2008'de yaptığı açıklamada, yarattığı bu yaşayan ölülerin aslında daha çok güncel toplumsal korkuların yansıması olduğunu belirterek, "İnsanlar böyle büyük felaketlerle karşılaştıklarında buna nasıl cevap veriyor, hikayeler daha çok buna odaklanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Sadece 114 bin dolarlık bütçeye sahip "Yaşayan Ölülerin Gecesi" filmi, gişede 30 milyon dolarlık hasılat elde etmişti. Romero, 40 milyon dolardan fazla hasılat yapan 1978 yapımı "Ölülerin Şafağı" filmiyle de büyük başarı yakalamıştı.

Çok sayıda kült korku filmine imza atan Romero, aynı zamanda romantik komedi türünde filmler de yönetmişti.

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