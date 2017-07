Donny McCaslin: David Bowie beni daha iyi bir müzisyen yaptı

Amerika'nın en popüler saksafoncularından Donny McCaslin. Kariyerine albümlerinin yanı sıra üç de Grammy adaylığı sığdırdı. David Bowie'nin, hazırlık sürecinde birlikte çalıştıkları Blackstar albümünün kazandığı Grammy Ödülleri'ni almak üzere sahneye çıktı. O gece yaptığı konuşma ile David Bowie'nin ona neler ifade ettiğini çok iyi hissettirmişti hepimize: "Onu tanımam sayesinde daha iyi bir sanatçı ve daha iyi bir insanım."

Donny McCaslin, son albümü Beyond Now ile İstanbul Caz Festivali kapsamında 18 Temmuz'da sahnede olacak. Kendisiyle müziğinden David Bowie'ye uzanan bir sohbet ettik...

Nasıl başladınız müziğe?

12 yaşındayken çalmaya başladım saksafon çalmaya. Saksafonu seçmem dürtüsel bir seçimdi. Geriye bakınca bana öyle geliyor ki, babamın grubunda saksafon çalan ve oldukça iyi bir şekilde doğaçlama yapan bir adam yüzünden bu enstrümanı seçtim.

Babanızın müzisyen olmasının üzerinizde büyük etkisi olmalı. Nasıl bir duygu böyle bir ailede yetişmek?

Ebeveynlerim ben küçükken boşandılar ve ben annemle yaşamaya başladım. Babamla her hafta görüşüyordum ve benim müzik yapmam konusunda çok destekçiydi. Haftada bir gün klavyesini annemin evine getirirdi ve benimle uzun veya kısa, ben nasıl istersem, şarkılar çalardı. Daha ben işin başındayken bile beni grubunun içine dahil etti ve bu da benim onun grubuyla edindiğim saatlerce deneyimin başlangıcı oldu. Halen eve gittiğim zamanlarda onun yanında yerimi alırım, benim için her zaman çok özel bir yeri var.

David Bowie ile beraber çalışma fırsatınız oldu. Nasıl gelişti proje?

Maria Schneider, David Bowie ile “Sue (Or In A Season of Crime)” isimli parça üzerinde çalıştıkları sırada beni ona tavsiye etmiş. Casting for Gravity isimli kaydımı ona dinletmiş ve sonrasında beraberce bizim New York’ta 55 Bar’daki bir konserimizi dinlemeye geldiler. Bu konserden yaklaşık bir hafta sonra onunla ilk kez tanıştım.

Birçok müzisyenin hayalini süsleyen bir deneyim diye düşünüyorum Bowie ile çalışmak. Öyle ki siz David Bowie'nin son albümü Blackstar'da bire bir çalıştınız. Nasıl bir deneyimdi? Sizde nasıl izler bıraktı?

İsteyebileceğiniz en yaratıcı ortamdı. Duyduğumuz her şeyi denememiz için bizi cesaretlendiriyordu ve stüdyoda beraber geçirdiğimiz her ana dahil oluyordu. Onun müziğinin ve şarkı yazma sürecinin bu denli derinlerine girmek beni daha iyi bir müzisyen yaptı.

Muhteşem bir deneyim gerçekten... Albümünüz Beyond Now'ı David Bowie'ye adadığınızı açıklamıştınız. Albümde David Bowie'nin iki de şarkısı yer alıyor. Biraz albümünüzü anlatır mısınız?

Orijinal müziği Blackstar’ı bitirdikten yalnızca birkaç ay sonra yazdım, dolayısıyla David’in müziği ve onunla çalışmış olma deneyimi henüz çok tazeydi. Yazma sürecimdeki en büyük ilham kaynaklarım David’in yanı sıra Aphex Twin, Kendrick Lamar, ve Deadmau5 oldu. Sonra turne sırasında müziği geliştirdik ve David’in iki şarkısını da ekledik; A Small Plot of Land ve Warszawa. Bu son şarkıyı onun vefatından sonra konserlerimizde onun anısına seslendirmeye başladık. Deadmau5 şarkısını kaydetmeyi, bize çok uyacağını düşündüğümden çok istiyordum. Aynısı Mutemath’in Remain isimli şarkısı için de geçerli. Bu şarkıyı bana uzun süredir yapımcım olan David Binney önermişti.

David Bowie'nin ölümünden sonra onun adına ödül almak için Grammy Ödülleri'ne katıldınız. Ne büyük onur değil mi?

Evet, David’in adına ödülü almamın teklif edilmesi büyük bir onurdu. Orada olmak çok duygusaldı. O törende eşim, diğer grup üyeleri Jason Lindner, Mark Guiliana, ve Tim Lefebvre ile olduğum için çok mutluydum.

Müziğinizi nasıl tanımlıyorsunuz?

Elektronik müzik ve doğaçlamanın kesişiminin keşfi olarak tanımlayabilirim.

Eski çalışmalarınızın akustik olduğu açıkça görülürken, şimdikilerde elektronik unsurlar dikkat çekiyor. Rahatça görülebilen bir değişim söz konusu. Bundan sonrasında nereye doğru evrilecek müziğiniz?

Galiba tınımı sürekli geliştireceğim. Saksafonla beraber elektronikleri son altı aydır canlı konserlerde kullanıyorum. Vokaller de ekleyebileceğimiz yeni bir yön olabilir. Jeff Taylor bu senenin başında bize bir konserde eşlik etmişti ve bu sonbaharda onunla birkaç konserimiz daha var.

Harika bir haber. Ben vokal duymayı çok isterim açıkçası. Peki müziğinizi yaratış sürecinizde nelerden ilham alıyorsunuz?

Birçok şey bana ilham veriyor. Bunlar diğer müzisyenlerin çaldıkları, hislerim veya duygusal olarak ifade etmek istediklerim olabiliyor. Ayrıca çalarken hayran olduğum diğer müzisyenleri düşünmek de bana ilham veriyor. Mesela bir parçamda çoğu zaman Yo-Yo Ma’yı ve onun bir melodiyi nasıl ifade ettiğini düşünüyorum.

Peki dinleyici olarak hangi müzisyenleri dinlersiniz?

Son zamanlarda birçok şeyin yanında Sufjan Stevens, Deerhoof, Autolux, Colin Stetson,Laura Mvula, Kendrick Lamar, Meshugga’yı dinliyorum.

Bir süredir konser turundasınız. Nasıl gidiyor?

Çok güzel gidiyor, teşekkürler. Kimi zaman yorucu ve ailemden uzak olmak çok zor. Ama bu kadar sıkça konser vererek uzun süredir hayal ettiğim şeyi gerçekleştiriyorum.

Daha önce Türkiye'de çalmıştınız değil mi?

Evet, Türkiye’de daha önce birkaç kez konser verme şansım oldu. İlk kez geldiğimde George Gruntz’ın turnesi kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir’de konserler vermiştik. Ayrıca İstanbul’da Maria Schneider’in orkestrasıyla ve başka bir sefer de Timuçin Şahin ile sahne aldım. İstanbul harika bir şehir; keşfedip tarihini öğrenebilmek için daha çok vaktim olsun isterdim.

O zaman İstanbul'daki konseriniz için oldukça heyecanlısınızdır diye düşünüyorum. İstanbul Caz Festivali kapsamında Salon İKSV'de sahne alacaksınız. Bizi neler bekliyor?

İstanbul’a tekrar geleceğim için çok heyecanlıyım. Konserde Beyond Now albümünden parçaların yanı sıra birkaç Bowie şarkısına, yeni geliştirmekte olduğum birkaç parçaya, Fast Future ve Casting for Gravity albümlerimden birkaç eski şarkıya yer vereceğiz.