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game of thrones, dothraki
KÜLTÜR-SANAT

Dothraki ders oluyor

Game of Thrones'taki Dothrakilerin konuştuğu dil inceleniyor. Dothrakilerin dili California Üniversitesi'nde ders olarak okutulacak

18 Temmuz 2017 Salı, 12:38:16 Güncelleme: 12:39:50

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Mashable’da yayınlanan bir habere göre, Game of Thrones dizisi ve kitabında yer alan diller California Üniversitesi’nde verilecek.

Essos’taki yerli ve savaşçı halk Dothrakilerin konuştuğu dilin inceleneceği “The Linguistics of Game of Thrones and the Art of Language Invention” dersinde, dizideki Valyrian ve diğer kurgu diller de işlenecek.

Dersler ise George R. R. Martin’in kitabında en az 4 bin kelimesi olan Dothraki’nin de mimarı olan David J. Peterson tarafından verilecek.

  • Game of Thrones
  • dothraki
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