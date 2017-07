Dothraki ders oluyor

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Mashable’da yayınlanan bir habere göre, Game of Thrones dizisi ve kitabında yer alan diller California Üniversitesi’nde verilecek.

Essos’taki yerli ve savaşçı halk Dothrakilerin konuştuğu dilin inceleneceği “The Linguistics of Game of Thrones and the Art of Language Invention” dersinde, dizideki Valyrian ve diğer kurgu diller de işlenecek.

Dersler ise George R. R. Martin’in kitabında en az 4 bin kelimesi olan Dothraki’nin de mimarı olan David J. Peterson tarafından verilecek.

