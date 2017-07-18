Game of Thrones 7. sezon 1. bölüm ardından: Herkes doğduğu topraklarda!

Game of Thrones 7. sezon 1. bölüm fırtına gibi başladı diyemeyiz.

Yazının bundan sonrasını okumadan önce yine kritik bir uyarı: SPOILER İÇERİR!

1 yıllık bekleyişin ardından 6. sezonun ufak flashback'leriyle başlayan 7. sezonun ilk bölümünde Arya Stark, yüz değiştirme yeteneğini kullandı ve bir önceki sezonda annesi, kardeşi ve kardeşinin karısını katleden Freyler'in lideri Walder Frey ve çocuklarını öldürdükten sonra bütün Frey ailesini katletti. Böylece Arya Stark'ın ölüm listesinde sadece birkaç isimle yer alan Frey ailesinde sağ kalan birkaç kadın dışında kimse kalmamış oldu.

Yeri gelmişken en çok sorulan şu sorunun da cevabını verelim.



ARYA STARK'IN ÖLÜM LİSTESİNDE KİMLER VARDI? VE NEDEN ARYA'NIN ÖLÜM LİSTESİNDEYDİLER?



JOFFREY BARATHEON

Neden Arya'nın ölüm listesinde: Arya'nın babası Eddard Stark'ın idam emrini verdiği için listede.

Durumu: Zehirlenerek öldüğü için listeden otomatikman çıktı.

CERSEI LANNISTER

Neden Arya'nın ölüm listesinde: Yine aynı sebeple. Ned Stark'ı ihanetle suçlayıp Joffrey tarafından idam emri verilmesine neden oldu.

Durumu: Hayatta ve Westeros'un tahtında oturuyor.

WALDER FREY

Neden Arya'nın ölüm listesinde: Robb Stark'ın verdiği sözü tutup kızlarından veya torunlarından biriyle evlenmesini istemişti. Fakat zaten evlenmiş olan Robb, bu teklifi kabul etmeyince Frey'lerin evinde Arya'nın annesi, Robb ve Robb'un karısı Walder Frey'in emriyle, Frey ailesi tarafından katledildi.

Durumu: Arya 7. sezon 1. bölümde sadece Walder Frey ve oğullarını öldürmekle kalmadı, Frey ailesinin tüm erkeklerini zehirleyerek öldürdü.

SER MERYN TRANT

Neden Arya'nın ölüm listesinde: Arya'nın kılıç öğretmeni Syrio Forel'i öldürdüğü için.

Durumu: Arya öldürdü.

TYWIN LANNISTER

Neden Arya'nın ölüm listesinde: Walder Frey üzerinden Arya'nın annesi ve Robb Stark'ın ölümünü planlayan kişi.

Durumu: Tyrion'ı Joffrey'nin ölümü sonrası ölüme mahkum etmesinin ardından Tyrion tarafından arbalet ile vurularak öldürüldü.

MELISANDRE (KIZIL SAÇLI BÜYÜCÜ)

Neden Arya'nın ölüm listesinde: Gendry'yi kan büyüsü için öldürmek istedi.

Durumu: Yaşıyor ama ona da yaşamak denirse. Jon Snow, büyücüyü Kışyarı'ndan sürgüne gönderdi. Güneye doğru yola çıktı. Arya ile karşılaşmaları an meselesi diyebiliriz.

BERIC DONDARRION

Neden Arya'nın ölüm listesinde: Sancaksız Kardeşliğin lideri. Gendry'yi Mellisandre'ye parayla satmıştı. Ayrıca Hound'ı yani Tazı'yı da serbest bırakmıştı.

Durumu: Durumlar biraz değişti. Kötü adam gibi görünen Beric, Tazı, Thoros of Myr ile birlikte Akgezenlerle savaşmak için Kuzey'e doğru yolculuk halinde. Ayrıca Arya öldürse bile yanında kan büyüsü yapabilen Thoros of Myr var.

THOROS OF MYR

Neden Arya'nın ölüm listesinde: Beric ile aynı sebepten. Fakat Arya Thoros of Myr'e öldürürse kan büyüsünü yapıp kendisini hayata döndürecek kimse olmadığı için toprağı bol olsun diyebiliriz :)

Durumu: Biraz önce yazdığımız gibi Akgezenlerle savaşa gidiyor.

ILYN PAYNE

Neden Arya'nın ölüm listesinde: Arya'nın babasının kafasını kesen cellat.

Durumu: Galiba hayatta. Uzun süredir görüşemiyoruz. Hatta Arya'nın heyecan verici bulmadığı için listeden çıkardığı isimler arasında var mı, onu bile bilemiyoruz. Bu arada hatırlatalım. Karakteri canlandıran aktör kanser tedavisi görüyor.

DAĞ DİYE BİLİYORUZ AMA ASIL ADI GREGOR CLEGANE

Neden Arya'nın ölüm listesinde: Harrenhal'da yaptığı acımasız işkencelerden dolayı. Gerçi Dağ'ı öldürmek için sebebe gerek yok. Adam yürüyen günahkar.

Durumu: Dağ gibi ayakta. Herhalde bu dizinin en önemli sahnelerinden biri Arya ile karşılaşma sahneleri olacak.

TAZI, HOUND YANİ SANDOR CLEGANE

Neden Arya'nın ölüm listesinde: Arkadaşı Mycah'ı öldürdü ve Lannister'lara hizmet etmiş olması başlı başına bir ölüm nedeni Arya için.

Durumu: Tazı Arya'ya "beni öldür" demesine rağmen öldürmedi. Belki de Arya'nın bu kararı Akgezenlerle olan savaşın kaderini bile değiştirebilir. Hatta Arya'nın ölüm listesinden iyi hal indirimiyle artık çıkmış da olabilir.

POLLIVER

Neden Arya'nın ölüm listesinde: Arkadaşı Lommy'yi öldürdü. Ayrıca Arya'nın kılıcı İğne'yi çaldı. Harrenhal hanesinde yapılan işkenceye katılanlardan biri.

Durumu: Arya'nın öldürdüklerinden biri.

RORGE

Neden Arya'nın ölüm listesinde: Gider 'Sana tecavüz edeceğim' dersen olacağı budur.

Durumu: Olacak olan oldu. Arya listenin siftahını onunla yaptı. Arya tarafından listeye eklenir eklenmez öldürüldü.

Bu listenin dışında, henüz gerçekleri bilmediği için listeye hünez eklemediği Littlefinger yani Serçeparmak, Roose Bolton, Ramsay Bolton, Theon'u da suçlarını öğrenir öğrenmez listeye ekleyebilirdi.

Şimdi Arya bölümünü geçtiğimize göre 7. sezon 1. bölümüne kaldığımız yerden devam edelim.

Bran Stark ilk bölümde Duvar'a ulaşır ve Gece Nöbetçileri'ni kendilerini içeri almaları konusunda ikna eder.

Jon Özgür Halk'ın ya da Kuzeylilerin deyimiyle vahşilerin Akgezenlere karşı kritik kalelere yerleşmelerini ister. Bunlardan en önemlisi ise Doğugözcüsü kalesidir. Ki bu Özgür Halk'ın şimdiye kadar Duvar'ın arka tarafından Duvar'ı geçmeye çalışan tarafken, şimdi Kuzey'e geçişi engelleyen nöbetçiler görevi görmesi anlamını taşıyor. Bu da senaristlerin bize güzel bir sürprizi olsa gerek.

GAME OF THRONES'TA OYNAYAN VE ÖLMÜŞ KARAKTERLER

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Sansa ile Jon, ilk fikir ayrılığına düşerler. Stark'lara ihanet eden Umberler ile Karlstark'ların Son Yürek ve Karlhold kalelerinin Ramsay'a karşı Jon ile birlikte savaşan yeni ailelere verilmesini isteyen Sansa'ya Jon karşı çıkar. Umberlerin varisi Ned Umber ve Karlstarkların varisi Alys Karlstark'a yeniden Starklara bağlılık yemini ettiren Jon, böylece Kuzey'in Kralı olarak en kritik hükümlerinden birini verir. Bu kararın şimdilik hüküm karşısında sessiz kalan diğer aileler arasındaki yansımalarını ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Bu arada bu diyaloglar olurken Littlefinger'ın hin bakışlarının gözümüzden kaçtığını sanmayın.

Abisini katlettikten sonra bir sürü gemi inşaa ettirdiği Greyjoy ailesini peşine takıp Westeros'a yelken açan Euron Greyjoy, Cersei'ye göz koyar. Cersei'ye donanmasını vaat eden Euron, karşılığında Cersei ile evlenmek ister. Cersei zaten bu teklifle geleceğini bilmesine rağmen Euron'u hemen reddeder. Euron ise paha biçilmez bir hediye ile tekrar geri döneceğini söyleyip Westeros'tan ayrılır. Şimdi akıllardaki soru işaret: Euron hediye olarak ne getirecektir?

Samwell ise büyük üstat olma hayaliyle oldukça mide bulandırıcı yollardan geçmektedir. Eski Şehir'de üstatlara hizmet veren Samwell, girmesi yasak olduğu için bir gece kütüphanenin anahtarını aşırıp Akgezenlerle ilgili bir kitabı çalar. Bu kitapta ejderha elmasının Targaryenlerin Akgezenlerle karşı silahlarına işlediği en önemli silah olduğunu öğrenir. Dahası, bu elmasla kaplı bir madenin Ejderha Kalesi'nde olduğunu öğrenir ve bunu bir kuzgunla hemen Jon Snow'a bildirmeye karar verir.

Ejderha Kalesi demişken, buranın Jon Snow'un ve haliyle Daenerys Targaryen nam-ı diğer Khalesi'nin doğduğu topraklar olduğunu hatırlatalım ve 7. sezon ilk bölümünde Ejderhaların Annesi'nin doğduğu topraklara yanında Tyrion ve ordusuyla birlikte döndüğünü de hatırlatalım.

Ki ilk bölüme damgasını vuran slogan da bu eve dönüş sonrası çıkar: Başlayalım mı?

Fakat 7. sezon 1. bölümün kuşkusuz en vurucu sahnesi, Tazı'nın ateşte okuduğu gelecektir.

Şimdi çoğu kahramanımız yavaş yavaş anavatanına dönmeye başladığına göre 7. sezonun 2. bölümünde artık ortalığın yavaş yavaş ısınmaya başlayacağını kabul edebiliriz.

Bildiğiniz gibi 7. sezonu önceki sezonların aksine 7 bölüm sürecek. Fakat dizi oyuncularının tanıtım videolarında söylediği bir ipucu burada önemli. 11 bölümlük sezonun tamamı 7 bölüme sığdı diyorlardı. Yani kan ve ateş muhtemelen bu defa çok hızlı başlayacak. 7. sezon 2. bölümde artık savaşların başlayacağını bu nedenle tahmin etmek çok zor değil.

GAME OF THRONES 7. SEZON 2. BÖLÜM FRAGMANI

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