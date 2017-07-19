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Kültür-Sanat

Fonsi'nin "Despacito" şarkısı rekortmen oldu

Porto Rikolu şarkıcı Luis Fonsi'nin "Despacito" şarkısı, tüm zamanların internet üzerinden dinlenme rekorunu kırdı

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 12:47:38

Universal Music şirketi, yaptığı açıklamada, Luis Fonsi'nin Daddy Yankee ve Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'le ortak çalışması "Despacito" şarkısının internet üzerinden 4,6 milyar kez dinlenerek tüm zamanların internet üzerinden en çok dinlenen şarkısı olduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Despacito"nun Bieber'in 4,38 milyar kez dinlenen 2015'in hit parçası "Sorry"yi geride bıraktığı kaydedildi.

Fonsi'nin ocak ayında çıkardığı "Despacito" şarkısı "Billboard Hot 100" listesinde haftalarca bir numarada kalmıştı.

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