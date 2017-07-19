Universal Music şirketi, yaptığı açıklamada, Luis Fonsi'nin Daddy Yankee ve Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'le ortak çalışması "Despacito" şarkısının internet üzerinden 4,6 milyar kez dinlenerek tüm zamanların internet üzerinden en çok dinlenen şarkısı olduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Despacito"nun Bieber'in 4,38 milyar kez dinlenen 2015'in hit parçası "Sorry"yi geride bıraktığı kaydedildi.

Fonsi'nin ocak ayında çıkardığı "Despacito" şarkısı "Billboard Hot 100" listesinde haftalarca bir numarada kalmıştı.