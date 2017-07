Haftanın filmleri (21 Temmuz 2017)

Zombi Ekspresi

Vizyon Tarihi: 21 Temmuz 2017

Yapımı : 2016 - Güney Kore

Tür : Aksiyon , Dram , Gerilim

Süre: 118 Dak.

Yönetmen : Yeon Sang-ho

Oyuncular : Gong Yoo , Jeong Yoo-mi (i) , Ma Dong-seok , Choi Woo-sik , Ahn So-Hee

Senaryo : Yeon Sang-ho , Park Joo-Suk

Yapımcı : Next Entertainment World , Lee Dong-Ha (II)

Diğer Adı : Train to Busan, For Busan

Dünyada Bir Gece

Vizyon Tarihi: 21 Temmuz 2017

Yapımı : 1991 - ABD , Fransa , İngiltere , Almanya , Japonya

Tür : Dram , Komedi

Süre: 129 Dak.

Yönetmen : Jim Jarmusch

Oyuncular : Roberto Benigni , Winona Ryder , Gena Rowlands , Giancarlo Esposito , Armin Mueller-Stahl

Senaryo : Jim Jarmusch

Yapımcı : Jim Jarmusch

Dunkirk

Vizyon Tarihi: 21 Temmuz 2017

Yapımı : 2017 - ABD , İngiltere

Tür : Savaş

Yönetmen : Christopher Nolan

Oyuncular : Tom Hardy , Cillian Murphy , Mark Rylance , Aneurin Barnard , Kenneth Branagh

Senaryo : Christopher Nolan

Yapımcı : Christopher Nolan , Emma Thomas

Brimstone

Vizyon Tarihi: 21 Temmuz 2017

Yapımı : 2016 - ABD

Tür : Gerilim , Gizem , Western

Süre: 148 Dak.

Yönetmen : Martin Koolhoven

Oyuncular : Dakota Fanning , Guy Pearce , Kit Harington , Carice van Houten , Dan Van Husen

Senaryo : Martin Koolhoven

Yapımcı : Jean-baptiste Babin , Stephan Barth

Diğer Adı : Cehennem

Bezm-i Ezel

Vizyon Tarihi: 21 Temmuz 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Gerilim , Korku

Yönetmen : Aykut Can Demirel

Oyuncular : Ebru Eker , Berkan Tutu , Buğra Han Kirişoğlu , Hakan Tutu , Hüseyin Başlı

Senaryo : Oğuz Tosun

Ruhlar Evi

Vizyon Tarihi: 21 Temmuz 2017

Yapımı : 2017 - ABD

Tür : Korku

Süre: 90 Dak.

Yönetmen : Rich Ragsdale

Oyuncular : Scout Taylor-Compton , Mark Boone Junior , James Hébert , Elana Krausz , Russell Geoffrey Banks

Senaryo : Rich Ragsdale

Yapımcı : Daemon Hillin

Rock'n Roll

Vizyon Tarihi: 21 Temmuz 2017

Yapımı : 2017 - Fransa

Tür : Komedi

Süre: 123 Dak.

Yönetmen : Guillaume Canet

Oyuncular : Guillaume Canet , Marion Cotillard , Gilles Lellouche , Philippe Lefebvre , Camille Rowe

Senaryo : Guillaume Canet , Rodolphe Lauga , Philippe Lefebvre

Yapımcı : Guillaume Canet , Alain Attal

Kiki ile Miki Alaturka

Vizyon Tarihi: 21 Temmuz 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Komedi

Yönetmen : -

Oyuncular : Fırat Tanış , Serkan Öztürk , Valerie Deridder , Emre Yücelbaş , R. Kan Albay

Senaryo : Osman Ovalı

Saklambaç: Ölüm Oyunu

Vizyon Tarihi: 21 Temmuz 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Korku

Yönetmen : Samet Çakırtaş

Oyuncular : Buse Naz Çınar , Aziz Özuysal , Ali Akgül , Ceren Müftüoğlu , Yusuf Karakuyu

Senaryo : Hatice Toprak

Yapımcı : İsmail Karakuyu