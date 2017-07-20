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Haftanın filmleri (21 Temmuz 2017)

Bu hafta gösterime 9 yeni film girdi. İşte 21 Temmuz 2017 tarihinde gösterime giren 9 yeni film!

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Zombi Ekspresi

Vizyon Tarihi: 21 Temmuz 2017
Yapımı : 2016 - Güney Kore
Tür : Aksiyon , Dram , Gerilim
Süre: 118 Dak.
Yönetmen : Yeon Sang-ho
Oyuncular : Gong Yoo , Jeong Yoo-mi (i) , Ma Dong-seok , Choi Woo-sik , Ahn So-Hee
Senaryo : Yeon Sang-ho , Park Joo-Suk
Yapımcı : Next Entertainment World , Lee Dong-Ha (II)
Diğer Adı : Train to Busan, For Busan

Dünyada Bir Gece

Vizyon Tarihi: 21 Temmuz 2017
Yapımı : 1991 - ABD , Fransa , İngiltere , Almanya , Japonya
Tür : Dram , Komedi
Süre: 129 Dak.
Yönetmen : Jim Jarmusch
Oyuncular : Roberto Benigni , Winona Ryder , Gena Rowlands , Giancarlo Esposito , Armin Mueller-Stahl
Senaryo : Jim Jarmusch
Yapımcı : Jim Jarmusch

Dunkirk

Vizyon Tarihi: 21 Temmuz 2017
Yapımı : 2017 - ABD , İngiltere
Tür : Savaş
Yönetmen : Christopher Nolan
Oyuncular : Tom Hardy , Cillian Murphy , Mark Rylance , Aneurin Barnard , Kenneth Branagh
Senaryo : Christopher Nolan
Yapımcı : Christopher Nolan , Emma Thomas

Brimstone

Vizyon Tarihi: 21 Temmuz 2017
Yapımı : 2016 - ABD
Tür : Gerilim , Gizem , Western
Süre: 148 Dak.
Yönetmen : Martin Koolhoven
Oyuncular : Dakota Fanning , Guy Pearce , Kit Harington , Carice van Houten , Dan Van Husen
Senaryo : Martin Koolhoven
Yapımcı : Jean-baptiste Babin , Stephan Barth
Diğer Adı : Cehennem

Bezm-i Ezel

Vizyon Tarihi: 21 Temmuz 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Gerilim , Korku
Yönetmen : Aykut Can Demirel
Oyuncular : Ebru Eker , Berkan Tutu , Buğra Han Kirişoğlu , Hakan Tutu , Hüseyin Başlı
Senaryo : Oğuz Tosun

Ruhlar Evi

Vizyon Tarihi: 21 Temmuz 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Korku
Süre: 90 Dak.
Yönetmen : Rich Ragsdale
Oyuncular : Scout Taylor-Compton , Mark Boone Junior , James Hébert , Elana Krausz , Russell Geoffrey Banks
Senaryo : Rich Ragsdale
Yapımcı : Daemon Hillin

Rock'n Roll

Vizyon Tarihi: 21 Temmuz 2017
Yapımı : 2017 - Fransa
Tür : Komedi
Süre: 123 Dak.
Yönetmen : Guillaume Canet
Oyuncular : Guillaume Canet , Marion Cotillard , Gilles Lellouche , Philippe Lefebvre , Camille Rowe
Senaryo : Guillaume Canet , Rodolphe Lauga , Philippe Lefebvre
Yapımcı : Guillaume Canet , Alain Attal

Kiki ile Miki Alaturka

Vizyon Tarihi: 21 Temmuz 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : -
Oyuncular : Fırat Tanış , Serkan Öztürk , Valerie Deridder , Emre Yücelbaş , R. Kan Albay
Senaryo : Osman Ovalı

Saklambaç: Ölüm Oyunu

Vizyon Tarihi: 21 Temmuz 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Korku
Yönetmen : Samet Çakırtaş
Oyuncular : Buse Naz Çınar , Aziz Özuysal , Ali Akgül , Ceren Müftüoğlu , Yusuf Karakuyu
Senaryo : Hatice Toprak
Yapımcı : İsmail Karakuyu

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