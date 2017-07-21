Türkiye’deki film endüstrisi ile dünya film endüstrisini bir iletişim ve kültür platformu olma misyonuyla bir kez daha buluşturmaya hazırlanan Uluslararası Antalya Film Festivali 54. yılında uluslararası alanda daha fazla ses getirmeyi amaçlıyor.



DÜNYACA ÜNLÜ İKİ İSİM FESTİVAL YÖNETİMİNDE



Festivalin en önemli yenilikleri arasında; artistik direktörlük ve festival danışmanlığı görevlerine getirilen, uluslararası alanda birçok başarıya imza atmış iki önemli isim yer alıyor.



Antalya’yı uluslararası düzeyde “sinema dostu bir şehir” olarak tanıtmayı hedefleyen festivalin artistik direktörlügünü, Avrupa’da pek çok festivalin yönetiminde yer alan, uluslararası alanda sayısız başarıya imza atmış film yapımcısı Mike Downey,danışmanlığını ise kültür-sanat girişimcisi ve Saraybosna Film Festivali direktörü Mirsad Purivatra üstleniyor.



ULUSAL VE ULUSLARARASI YARIŞMA BİRLEŞİYOR



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel festivale ilişkin yaptığı açıklamada “ Bu yıl festivalin yarışma bölümünü tamamen uluslararası hale dönüştürüyoruz. Ulusal ve uluslararası yarışmayı birleştirerek daha güçlü bir yarışma programı gerçekleştireceğiz” diyerek sözlerine şu şekilde devam etti "Bu yıl UNESCO yaratıcı film şehirleri ağına başvuruda bulunuyoruz. Yaratıcı şehirler alanında edebiyat, geleneksel sanatlar, tasarım, film, müzik, gastronomi gibi alanlarda katılım sağlanabiliyor. Ülkemizde sadece Gaziantep gastronomi alanında bu proje içerisinde yer alıyor. Biz de Antalya markasını turizmin yanında kültür ve sanat markası olması için de çalışmalara UNESCO yaratıcı şehirler ağına başvurduk. Şu ana kadar UNESCO tarafından belirlenen sekiz yaratıcı şehir bulunuyor. İnşallah Antalya'da yeni bir film şehri olarak bu listedeki yerini alacak" dedi.



Uluslararası yarışmada, ulusal sinemanın başarılı örneklerinin de yer alacağını belirten Türel “Türk sinemasının dünyaya açılımına katkı sağlayacağız. Artistik direktörlüğünü Mike Downey’nin üstlendiği yarışmada, dünya sinemasının ustalarından oluşan bir seçki yer alacak. Bu seçkide olan tüm filmler, aynı zamanda Türkiye prömiyerini yapacaklar.”dedi.



İÇERİK DAHA ZENGİN VE GÜÇLÜ



Festivalin içeriğinin bu yıl daha zengin ve daha güçlü olduğunu belirten Türel “Festival, geleneksel kortej ve gala gösterimleriyle Türkiye’deki sinema profesyonellerini ve sinemaseverleri yeniden bir araya getirecek. Galalarda, Türkiye’den ve dünyadan en ilgi çeken yapımlar ve bu yapımların yönetmenleri ile oyuncuları yer alacak.Yemek bölümleri ve çocuklar için hazırlanan özel bölümler, Antalya halkını festivalin bir parçası haline getirme misyonunu bu yıl daha da güçlendirecek. Çocukların vizyonlarını geliştirmek, sanat ve sinemayla sıkı bağlar kurmalarını sağlamak için önemli bir fırsat yaratacak olan “Çocuk Bölümü”nde çocuklara özel film gösterimleri düzenlemenin yanı sıra; atölyeler ve sürpriz konuklarla sohbetler düzenlenecek.Yemek bölümünde ise, gastronomiyle ilgili seçilen dört film izlendikten sonra, dört ünlü şefler bu filmlerden ilham alarak hazırladıkları tadım menüsünü katılımcılara sunacaklar” dedi.



FİLM FORUM’DAN YARIŞACAK FİLMLERE 450 BİN LİRA DESTEK



Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel konuşmasında, forumun 3 yılda büyük gelişmeler gösterdiğini ve birçok Türk yapımına ve sinemacıya destek verildiğini vurguladı. Bu yıl, forumun daha da büyüyeceğinin altını çizen Türel, forumda yarışacak filmlere 450 bin lira destek verileceğini açıkladı.

Toplantıda söz alan festival danışmanı Mirsad Purivatra ise "Ben çok seçici biriyim. Bu kabul ettiğim üçüncü iş. Bu işi kabul ettim çünkü; Antalya en önemli şehirlerden bir tanesi. Burada çok büyük bir potansiyel var. Bu yüzden burada olmaktan dolayı çok memnunum. Bugün burada küresel film aktiviteleri yaratarak Antalya'yı film dostu olarak öne çıkarmak istiyoruz. Türkiye'nin lider film festivali olarak devam etmesini istiyoruz" dedi.



Sanatın, sevginin yanında insanlığın en büyük göstergesi olduğunu vurgulayan Artistik Direktör Mike Downey, festivalin dünya sinemasına ulaşmasını ve Antalya halkını merkeze almasını istediklerini belirtti.





Downey “Festivalin dünya sinemasına ulaşmasını, uluslararası yazarların dikkatini çekmesini ve Antalya halkını merkeze almasını istiyorum. Dünyada en iyi sinemacılara ulaşmamız gerekiyor. Benim en önemli amacım film yapımcıları ile halk arasında iletişim kurmak.” diye konuştu.