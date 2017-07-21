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Gecede Saklı Yalnız Aşklar
KÜLTÜR-SANAT

Bir erkeğin gözünden aşk: "Gecede Saklı Yalnız Aşklar"

"Bazı kadınların aşkı erkeği ürkütür" mottosuyla Adil Yıldırım'ın Gecede Saklı Yalnız Aşklar adlı romanı okuyucuyla buluştu

21 Temmuz 2017 Cuma, 12:09:10 Güncelleme: 12:13:03

Adil Yıldırım, "Gecede Saklı Yalnız Aşklar" adlı romanıyla bir erkeğin iç dünyasını aralıyor, okuyucunun gözleri önüne seriyor.

"Sanki bir laf etsek birbirimize sarılıp ayrılacakmışız gibi bir his vardı aramızda. Bunu düşününce ister istemez ürperdim. Bunu kendi kafamda uydurmadığımı hissettiren bakışları, ona baktığımda bana mıhlanıyordu ve bu durum beni daha da karanlık ve dipsiz bir kuyuya atıyordu."

Adil Yıldırım'ın ilk romanı Gecede Saklı Yalnız Aşklar, Roma-Venedik-İstanbul arasında geçen bir aşk öyküsünü anlatıyor. Roman, Doğan Novus etiketiyle raflarda.

 

  • Gecede Saklı Yalnız Aşklar
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