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KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (26 Temmuz 2017)

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 01:24:01

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (26 Temmuz 2017)
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    Flört konseri 21.00 itibarıyla Sanat Performance Açıkhava Sahnesi’nde. 

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (26 Temmuz 2017)
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    ANKARA-Son Feci Bisiklet dinleyiciyle 22.00’de IF Performance Hall, Ankara’da buluşacak.

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (26 Temmuz 2017)
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    İZMİR-Kalben, bir süre ara verdiği sahnelere geri dönüyor. Konser saat 23.00’te Jolly Joker Alaçatı’da...

  • 4 Bu hafta ne yapsak? (26 Temmuz 2017)
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    BODRUM-Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali başlıyor. Festival kapsamında Fransız keman sanatçısı Gilles Apap’a, tarihi taş ocağındaki açılış konserinde yurttaşı akordeon ustası Myriam Lafargue eşlik edecek. 

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  • 5 Bu hafta ne yapsak? (26 Temmuz 2017)
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    Bengü, sevilen şarkılarıyla 22.00’den sonra Posh Gümbet sahnesinde olacak. 

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