Bu hafta ne yapsak? (26 Temmuz 2017)

Flört konseri 21.00 itibarıyla Sanat Performance Açıkhava Sahnesi’nde.
ANKARA-Son Feci Bisiklet dinleyiciyle 22.00’de IF Performance Hall, Ankara’da buluşacak.
İZMİR-Kalben, bir süre ara verdiği sahnelere geri dönüyor. Konser saat 23.00’te Jolly Joker Alaçatı’da...
BODRUM-Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali başlıyor. Festival kapsamında Fransız keman sanatçısı Gilles Apap’a, tarihi taş ocağındaki açılış konserinde yurttaşı akordeon ustası Myriam Lafargue eşlik edecek.
Bengü, sevilen şarkılarıyla 22.00’den sonra Posh Gümbet sahnesinde olacak.