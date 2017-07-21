KÜLTÜR-SANAT
Bu hafta ne yapsak? (28 Temmuz 2017)
22 Temmuz 2017 Cumartesi, 01:25:54 | Güncelleme: 02:19:33
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Balkanlar’dan gelen en sevdiğimiz konuğumuz Goran Bregovic huzurlarda! Konser, 21.00 itibarıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde...
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Nev konseri, 22.00 itibarıyla Sanat Performance Açıkhava Sahnesi’nde
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Emre Kınay & Bora Öztoprak ile Sezen Aksu Şarkıları etkinliği, 20.00 itibarıyla Müzik Boğaz’dan Gelir Teknesi’nde...
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Sattas konseri, 22.00’de Moda Kayıkhane’de gerçekleşecek.
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Halil Sezai dinleyicisiyle 22.00’de IF Performance Hall Beşiktaş; Mehmet Erdem ise IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde buluşacak.
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Flört, sevilen şarkılarıyla 22.30’dan sonra KadıköySahne’de olacak.
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BKM Mutfak Sahne’nin 23.00 itibarıyla konuğu Velvele olacak.
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ANKARA-Mirkelam konseri, 23.00’te Bis by Newcastle sahnesinde.
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ANKARA-Gökhan Türkmen, yaz konserleri kapsamında Panora Teras’ta sahne alacak.
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İZMİR-MFÖ konseri, 21.00’den sonra Çeşme Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde
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BOZCAADA-Bozcaada Caz Festivali başlıyor. Festival kapsamında Ayazma Manastırı Şenova Ülker Quartet ft. Meltem Ege, Çağrı Sertel ‘Instant’, Lycian Herbs ft. Korhan Futacı ve Suzin Akalan’ı ağırlayacak.