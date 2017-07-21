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KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (28 Temmuz 2017)

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 01:25:54

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (28 Temmuz 2017)
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    Balkanlar’dan gelen en sevdiğimiz konuğumuz Goran Bregovic huzurlarda! Konser, 21.00 itibarıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde... 

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (28 Temmuz 2017)
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    Nev konseri, 22.00 itibarıyla Sanat Performance Açıkhava Sahnesi’nde

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (28 Temmuz 2017)
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    Emre Kınay & Bora Öztoprak ile Sezen Aksu Şarkıları etkinliği, 20.00 itibarıyla Müzik Boğaz’dan Gelir Teknesi’nde... 

  • 4 Bu hafta ne yapsak? (28 Temmuz 2017)
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    Sattas konseri, 22.00’de Moda Kayıkhane’de gerçekleşecek. 

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  • 5 Bu hafta ne yapsak? (28 Temmuz 2017)
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    Halil Sezai dinleyicisiyle 22.00’de IF Performance Hall Beşiktaş; Mehmet Erdem ise IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde buluşacak. 

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