Bu hafta ne yapsak? (22 Temmuz 2017)

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Yaz tatilini İstanbul’a getiren, efsane kadrosuyla elektronik müzik dinleyicisi için buluşma etkinliği olacak Big Burn İstanbul, Suma Beach’te devam ediyor. Deniz, kum, güneş vaat eden organizasyonda bugün sahne alacak isimler hayli kalabalık: Richie Hawtin, Dixon, Andre Galluzzi, Anthea, Autarkic, Barnt, Bedouin, Boot & Tax, Isolée, Janina, Javi Redondo, Kalebrese, Lake People, Patrice Bäumel, Ali Efe Dinç, Alican, Arketip, Arman Akıncı, Batu, Birol Giray, Can Tanca, Canberk Turan, Cengiz Can, Cervus, Cure-Shot, Doğu Orcan, Doğukan Ires, Ece Özel, Efe Kantel, Eren Eren, Havantepe, Jan Medvedeva, Kerem Tekinalp, Misipipi, Mr. Sür, Ögem Yılmaz, Procombo, Rubsilent, Tangut, Tolga Duyan.