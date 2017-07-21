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KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (22 Temmuz 2017)

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 01:38:02

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (22 Temmuz 2017)
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    Yaz tatilini İstanbul’a getiren, efsane kadrosuyla elektronik müzik dinleyicisi için buluşma etkinliği olacak Big Burn İstanbul, Suma Beach’te devam ediyor. Deniz, kum, güneş vaat eden organizasyonda bugün sahne alacak isimler hayli kalabalık: Richie Hawtin, Dixon, Andre Galluzzi, Anthea, Autarkic, Barnt, Bedouin, Boot & Tax, Isolée, Janina, Javi Redondo, Kalebrese, Lake People, Patrice Bäumel, Ali Efe Dinç, Alican, Arketip, Arman Akıncı, Batu, Birol Giray, Can Tanca, Canberk Turan, Cengiz Can, Cervus, Cure-Shot, Doğu Orcan, Doğukan Ires, Ece Özel, Efe Kantel, Eren Eren, Havantepe, Jan Medvedeva, Kerem Tekinalp, Misipipi, Mr. Sür, Ögem Yılmaz, Procombo, Rubsilent, Tangut, Tolga Duyan.

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (22 Temmuz 2017)
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    Popüler müziğin ünlü ismi Sıla, ‘Heybeden Şarkılar’la dinleyicilerini Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde karşılayacak. Konser 21.00’de.

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (22 Temmuz 2017)
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    Hayko Cepkin dinleyicisi, 22.30’dan sonra KadıköySahne’de bir araya gelecek. 

  • 4 Bu hafta ne yapsak? (22 Temmuz 2017)
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    Fatma Turgut konseri, 22.00’de Sanat Performance Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşecek.

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  • 5 Bu hafta ne yapsak? (22 Temmuz 2017)
    5 | 14

    Lara Di Lara, 19.00’da Emaar Square Mall’da sahnede olacak.

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