‘90’lar havasını yaşatıyoruz’

HT Cumartesi'de yer alan Mete Akar imzalı Yavuzcan Çetin röportajına göre, Türkiye’nin en önemli gitaristlerinden biri olan Yavuz Çetin, ölümünün 16’ncı yılında 4’üncü Yavuz Çetin Müzik Festivali’nde anılacak. Etkinlik 13 Ağustos’ta UNIQ Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşecek. Anma gecesinde Flört, Moğollar, Bulutsuzluk Özlemi, Büyük Ev Ablukada, Kurtalan Ekspres, Murat İlkan ve Metin Türkcan, Pentagram, Sahte Rakı, Can Gox, Palmiyeler, Eskiz, Yavuzcan Çetin ve Mosquito sahne alacak. Yavuz Çetin’in oğlu Yavuzcan Çetin’le festivali konuştuk...

Festival size neler hissettiriyor?

Eski müzisyenlerle yeni nesli beraber görmek ve insanların bu iş için yardımlaşmasını yaşamak, o havayı solumak çok özel bir duygu. 3 seneyi beraber atlattık. Umarım ileride daha fazla ve daha büyük yaparız.

Hazırlıkları nasıl gidiyor?

Ülkenin durumu değişken olduğundan dolayı epey zorlanıyorduk. Bu zorluklar içerisinde festivaller yaptık. Bu sene rahat gözüküyor. Tabii ben de tecrübelendim, işimi rahat halleder bir insan haline geldim.

Bu yıl neler olacak?

Güzel bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Her daldan müzik ve seslerimiz mevcut. Çok yönlü, her insanın kendinden bir parça yakalayabileceği türden bir festival oldu.

Kadroyu hazırlarken nasıl bir süreçten geçtiniz? Zor oldu mu?

Kadro hazırlamak en kolay kısmı. Yavuz Çetin’e saygı duyan her müzisyen, bu festivale adımını atıp bunu yaşamak istiyor. Gönül ister ki festival büyüsün, daha çok insan çıkaralım.

‘HEPSİNİ ÇOK SEVİYORUM’

Yavuz Fest’in gitaristlerin ön planda olduğu bir festival olması fikri hakkında ne düşünüyorsunuz?

90’larda anlatılan, canlı müziğin coştuğu efsane bir dönem var. Kasırga gibi esip geçmiş. Koskoca 20 sene... Yeni neslin müzik zevki, sözün ön plana çıktığı bir müzik. Daha popüler olduğu doğru. Dönem dönem işin rengi sürekli değişir. Bakarsınız biz de 90’lar gibi bir dönem yaşarız kim bilir. Biz festivalde o özlediğimiz 90’lar havasını ve o soloları yaşatmaya devam ediyoruz.

Babanızın arkadaşı olduğu isimlerle iş ilişkiniz nasıl?

Babam Yavuz Çetin olduğu için bütün rock camiasını tanıyorum, herkes eski dostu veya seveni. Bu camiadaki insanlarla abla ağabey ilişkim var. Her daim yanımdalar yardımcı oluyorlar. Hepsini çok seviyorum.

Kişisel müzik çalışmalarınız nasıl gidiyor?

Evde çalışmalar yapıyorum. Bu ara kendime yoğunlaştım. İlerde kendi albümümü yapmak istiyorum.

Bundan sonra hedeflerinizde neler var?

Müzik kaygısı yaşamadan Rock’n roll bir albüm yapmak istiyorum. Festivalin de büyümesi için çalışıyorum, umarım o da olur.