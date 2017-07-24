Daha öncesinde Kurtlar Vadisi Gladio, Kurtlar Vadisi Irak ve Kurtlar Vadisi Filistin gibi sinema filmleriyle beyaz perdede izleyiciyle buluşan Kurtlar Vadisi, yeni filmi Kurtlar Vadisi Vatan ile yeniden dönüyor. Peki Kurtlar Vadisi Vatan ne zaman çıkacak?

KURTLAR VADİSİ VATAN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Herkes tarafından bilinen Polat karakteri ve beraberindeki ekiple bir fenomen haline gelen Kurtlar Vadisi, yılın merakla beklenen Kurtlar Vadisi Vatan filmiyle yeniden beyaz perdeye çıkacak.

Kurtlar Vadisi Vatan filmini bekleyen milyonlarca izleyici, merakla "Kurtlar Vadisi Vatan ne zaman çıkacak?" diye soruyor. Meraklı izleyiciler için açıklama yapan yapımcı PANA Film, Kurtlar Vadisi Vatan'ın 29 Eylül 2017 tarihine vizyona gireceğini belirtti.

Aynı zamanda PANA Film, yaptığı açıklamada "Uluslararası bir fenomen haline gelen Polat Alemdar karakteri ile yeniden sevenleri buluşmaya hazırlanan Necati Şaşmaz’ın başrolünde olduğu filmin oyuncu kadrosunda Sinem Uslu, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak ve Nezih Işıtan bulunuyor.

Pana Film’in yapımcılığında Kurtlar Vadisi Vatan filminde, 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve olayların perde arkası konu ediliyor. CGV Mars Dağıtım’ın dağıtımını yaptığı filmin yönetmen koltuğunda ise Serdar Akar oturuyor." ifadelerini kullandı.

KURTLAR VADİSİ VATAN'DAN FOTOĞRAFLAR GELDİ

Kurtlar Vadisi Vatan ile ilgili bilgiler paylaşan PANA Film, resmi Twitter hesabı üzerinden Kurtlar Vadisi Vatan filmine ait bazı fotoğrafları paylaştı. Öte yandan filmin fragmanının da kısa bir süre içinde izleyicilerle buluşacağını bildirdi.

İşte Kurtlar Vadisi Vatan'a ait fotoğraflar;

Kurtlar Vadisi Vatan

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Kurtlar Vadisi Vatan ne zaman çıkacak

Kurtlar Vadisi Vatan çıkış tarihi