Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, ABD’li rock yıldızı Alice Cooper (69), 1960’lı yıllarda dost olduğu ressam Andy Warhol’un bir eserini kendisine ait bir depoda bulduğunu açıkladı.

Sanatçının menajerinin yaptığı açıklamaya göre Los Angeles kentinde Cooper’a ait depoda bir kutu içinde rulo halinde bulunan resim, Warhol’un 1964-65 yılları tamamladığı sanılan “Little Electric Chair” (Küçük Elektrikli Sandalye) serisinden bir eser.

Warhol bu seride, Alice Cooper’ın bir konserinde elektrikli sandalyeyi sahne dekoru olarak kullanmasından esinlenmişti.

Bulunan resmin milyonlarca dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Warhol’un aynı seriden yeşil zeminli bir resmi 2015’te bir açık artırmada 11.5 milyon dolara alıcı bulmuştu.