Kilis'in Elbeyli ilçesinde yaklaşık bin 600 yıllık şapel ile kitabe ve taban mozaiği bulundu.

İlçeye bağlı Sağlıcak köyü kırsalında kaçak kazı yapıldığını belirleyen güvenlik güçleri, olay yerinde tarihi bir yapıya ait olabileceği değerlendirilen kalıntılar bulunması üzerine durumu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgede arkeologlarca yapılan kazıda, erken Bizans dönemine tarihlendiği düşünülen yaklaşık bin 600 yıllık şapel kalıntıları ile kitabe ve taban mozaiğine ulaşıldı.

Koruma altına alınan yapı kalıntısındaki mozaiklerin, başka bir bölgeye taşınması planlanıyor.

Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, AA muhabirine, bölgede kısmen tahrip olmuş mozaikler ile bir kitabe bulunduğunu belirterek, "Bu durum eski medeniyetlere ev sahipliği yapmış toprağın her bir tarafının ayrı bir değer olduğunu gösteriyor. Eserlerin turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor." dedi.