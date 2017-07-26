ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Kilis
KÜLTÜR-SANAT

Kilis'te Bizans dönemine ait bin 600 yıllık şapel bulundu

Kilis'te arkeologlar tarafından yapılan kazıda Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen bin 600 yıllık şapel bulundu

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 18:45:53 Güncelleme: 18:49:25 AA

Kilis'in Elbeyli ilçesinde yaklaşık bin 600 yıllık şapel ile kitabe ve taban mozaiği bulundu.

İlçeye bağlı Sağlıcak köyü kırsalında kaçak kazı yapıldığını belirleyen güvenlik güçleri, olay yerinde tarihi bir yapıya ait olabileceği değerlendirilen kalıntılar bulunması üzerine durumu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgede arkeologlarca yapılan kazıda, erken Bizans dönemine tarihlendiği düşünülen yaklaşık bin 600 yıllık şapel kalıntıları ile kitabe ve taban mozaiğine ulaşıldı.

Koruma altına alınan yapı kalıntısındaki mozaiklerin, başka bir bölgeye taşınması planlanıyor.

Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, AA muhabirine, bölgede kısmen tahrip olmuş mozaikler ile bir kitabe bulunduğunu belirterek, "Bu durum eski medeniyetlere ev sahipliği yapmış toprağın her bir tarafının ayrı bir değer olduğunu gösteriyor. Eserlerin turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor." dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER