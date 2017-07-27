MTV Video ve Müzik Ödülleri 2017 adayları açıklandı

MTV Video ve Müzik ödülleri'nin açıklanmasıyla 8 adaylıkla Kendrick Lamar 2017' ye damgasını vuran isim oldu. Katty Perry ve The Weeknd'ın ise 5 adaylığı bulunuyor.
MTV Video ve Müzik Ödülleri 2017'de kazananlar 26 Ağustos'ta Kaliforniya'da yapılacak tören eşliğinde belirlenecek...
İşte MTV Ödülleri 2017 adayları!
Yılın Videosu
Kendrick Lamar - ‘Humble
Bruno Mars - 24K Magic
Alessia Cara - Scars to Your Beautiful
DJ Khaled ft. Rihanna & l Bryson Tiller - ‘Wild Thoughts
The Weeknd - Reminder
En İyi Yeni Sanatçı
Khalid
Kodak Black SZA
Young M.A
Julia Michaels
Noah Cyrus
Yılın Sanatçısı
Bruno Mars
Kendrick Lamar
Ed Sheeran
Ariana Grande
The Weeknd
Lorde
En İyi Pop
Shawn Mendes - Treat You Better
Ed Sheeran - Shape of You
Harry Styles - Sign Of The Times
Fifth Harmony ft. Gucci Mane - Down
Katy Perry ft. Skip Marley - Chained To The Rhythm
Miley Cyrus - Malibu