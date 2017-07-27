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Kültür-Sanat

MTV Video ve Müzik Ödülleri 2017 adayları açıklandı

Dünyanın en prestijli müzik ödüllerinden MTV Video ve Müzik Ödülleri 2017'ye aday olan isimler belli oldu

27 Temmuz 2017 Perşembe, 18:38:36

MTV Video ve Müzik ödülleri'nin açıklanmasıyla 8 adaylıkla Kendrick Lamar 2017' ye damgasını vuran isim oldu. Katty Perry ve The Weeknd'ın ise 5 adaylığı bulunuyor.

MTV Video ve Müzik Ödülleri 2017'de kazananlar 26 Ağustos'ta Kaliforniya'da yapılacak tören eşliğinde belirlenecek...

İşte MTV Ödülleri 2017 adayları!

Yılın Videosu

Kendrick Lamar - ‘Humble
Bruno Mars - 24K Magic
Alessia Cara - Scars to Your Beautiful
DJ Khaled ft. Rihanna & l Bryson Tiller - ‘Wild Thoughts
The Weeknd - Reminder

En İyi Yeni Sanatçı

Khalid
Kodak Black SZA
Young M.A
Julia Michaels
Noah Cyrus

Yılın Sanatçısı
Bruno Mars
Kendrick Lamar
Ed Sheeran
Ariana Grande
The Weeknd
Lorde

En İyi Pop
Shawn Mendes - Treat You Better
Ed Sheeran - Shape of You
Harry Styles - Sign Of The Times
Fifth Harmony ft. Gucci Mane - Down
Katy Perry ft. Skip Marley - Chained To The Rhythm
Miley Cyrus - Malibu

MTV 2017 VİDEO VE MÜZİK ÖDÜLLERİ ADAYLARI AÇIKLANDI
Bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek olan MTV Video ve Müzik Ödülleri'nin adayları açıklandı. ABD'li rapçi Kendrick Lamar 'Yılın Videosu' ve 'Yılın Sanatçısı' ödülleri dahil olmak üzere toplam 8 dalda aday gösterilerek bu yılın en çok adaylık alan ismi oldu.

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