MTV Video ve Müzik Ödülleri 2017 adayları açıklandı

MTV Video ve Müzik ödülleri'nin açıklanmasıyla 8 adaylıkla Kendrick Lamar 2017' ye damgasını vuran isim oldu. Katty Perry ve The Weeknd'ın ise 5 adaylığı bulunuyor.

MTV Video ve Müzik Ödülleri 2017'de kazananlar 26 Ağustos'ta Kaliforniya'da yapılacak tören eşliğinde belirlenecek...

İşte MTV Ödülleri 2017 adayları!

Yılın Videosu

Kendrick Lamar - ‘Humble

Bruno Mars - 24K Magic

Alessia Cara - Scars to Your Beautiful

DJ Khaled ft. Rihanna & l Bryson Tiller - ‘Wild Thoughts

The Weeknd - Reminder

En İyi Yeni Sanatçı

Khalid

Kodak Black SZA

Young M.A

Julia Michaels

Noah Cyrus

Yılın Sanatçısı

Bruno Mars

Kendrick Lamar

Ed Sheeran

Ariana Grande

The Weeknd

Lorde

En İyi Pop

Shawn Mendes - Treat You Better

Ed Sheeran - Shape of You

Harry Styles - Sign Of The Times

Fifth Harmony ft. Gucci Mane - Down

Katy Perry ft. Skip Marley - Chained To The Rhythm

Miley Cyrus - Malibu